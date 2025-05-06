إيلاف من لندن:صرّح ناطق بوزارة الخارجية العمانية الثلاثاِء أنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان أخيرا مع الولايات المتحدة والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين، مشيرا إلى أنه في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وكان وزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي قد أعلن الثلاثاء أن الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة توصلوا الى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعيد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتهاء الضربات الأميركية على الحوثيين الموالين لايران.