أُغلقت مطارات في العاصمة الروسية موسكو لعدة ساعات ليلاً، عقب هجوم شنّته أوكرانيا بطائرات مسيّرة، ليل الإثنين الثلاثاء، وفقاً لما أفادت به الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران "روسافياتسيا".

وأضافت الهيئة أنه على إثر هذا الهجوم فرضت المطارات الأربعة في العاصمة، هي شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي، قيوداً مؤقتة على عملياتها خلال الليل، مع إغلاق بعضها مدارج الطائرات بالكامل، لكن بصورة مؤقتة.

وقد أُعيد فتح المطارات لاحقاً، إلا أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صرّح بأن نحو 19 طائرة مسيّرة أوكرانية جرى إسقاطها أثناء توجهها نحو العاصمة الروسية، وأن الحطام وقع على أحد الطرق السريعة الرئيسية في موسكو.

وأفادت تقارير عسكرية أوردتها وسائل إعلام روسية رسمية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ما مجموعه 105 طائرات مسيّرة أوكرانية في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من بدء وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تزامناً مع تنظيم عرض عسكري بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، قائلاً: "سيُوقف إطلاق النار، ولكن في حال عدم التزام نظام كييف بذلك، واستمرارها في استهداف مواقعنا ومنشآتنا، فسوف نرد فوراً وبشكل مناسب".

كما أعلن حكام مدن روسية أخرى، من بينها بينزا وفورونيج، أن مدنهم كانت أهدافاً للهجمات.

وأعلنت سلطات منطقة فورونيج جنوبي البلاد أن الدفاعات الجوية اعترضت 18 طائرة مسيّرة أوكرانية بينما أعلنت سلطات منطقة بينزا الجنوبية أيضا أنّ الدفاعات الروسية اعترضت 10 طائرات مسيّرة أوكرانية، دون الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى من جراء هذا الهجوم، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وفي كورسك، أدّى هجوم أوكراني إلى إصابة مراهقين، 14 و17 عاماً، وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الروسية الحدودية.

"مسيّرات من روسيا"

EPA أفاد رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية، بأن 11 شخصاً قد أصيبوا في هجوم روسي ليلاً

في ذات الوقت، أكدت أوكرانيا أنها تمكنت من إسقاط 54 طائرة مسيّرة أُطلقت من روسيا أثناء الليل، فضلا عن تنفيذ عدة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وأفادت تقارير بوفاة أربعة أشخاص نتيجة للهجمات الأخيرة، ثلاثة منهم في منطقة سومي القريبة من الحدود الروسية، وواحد في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وقال رئيس منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن 11 شخصاً أصيبوا، كما جرى تدمير السوق المركزي في المدينة نتيجة لحريق، مضيفاً أن أربعة آخرين أصيبوا في مدينة نيكوبول الواقعة في الجنوب صباح يوم الثلاثاء.

وتعتزم موسكو إقامة عرض عسكري في التاسع من مايو/أيار إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية، ويصادف هذا العام الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن المنتظر أن يحضر عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا للمشاركة في المناسبة.

وكان بوتين قد أعلن عن رغبته في وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثامن من مايو/أيار، إلا أن أوكرانيا تطالب بهدنة أطول زمناً.

كما أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن رفضه لخطط وقف إطلاق النار التي طرحتها روسيا، واصفاً إياها بـ "المسرحية التمثيلية"، وفي المقابل، طالب بهدنة لا تقل عن 30 يوماً، تتضمن وقفاً تاماً للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين.

"إهانة لذكرى الانتصار على النازية"

EPA في أعقاب هجوم روسي وقع ليلة أمس الإثنين في مدينة خاركيف بأوكرانيا

لم توضح أوكرانيا إذا كانت تعتزم الالتزام بالهدنة الروسية المقترحة التي أعلنها بوتين أم لا، وأكد زيلينسكي أنه "لا يعتقد" أن القوات الروسية ستحترمها.

وأفادت تقارير بأن زيلينسكي صرّح بأن بلاده غير قادرة عن ضمان أمن أي شخص يعتزم السفر إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية "إنترفاكس" نقلا عن زيلينسكي قوله خلال عطلة نهاية الأسبوع: "موقفنا واضح وبسيط تجاه جميع الدول التي تعتزم التوجه إلى روسيا في التاسع من مايو/أيار، لا يمكن تحميلنا مسؤولية ما قد يقع على أراضي الاتحاد الروسي".

واتخذت وزارة الخارجية الأوكرانية موقفاً أكثر حزماً، وناشدت "جميع الدول الأجنبية بالامتناع عن إشراك أفراد من قواتها العسكرية في العرض العسكري المزمع إقامته في موسكو".

وجاء في بيان صدر يوم الثلاثاء أن أوكرانيا "ستنظر إلى المشاركة في هذا الحدث على أنها إهانة لذكرى الانتصار على النازية، وازدراء لتضحيات ملايين الجنود الأوكرانيين الذين شاركوا في المعارك لتحرير أوكرانيا وأوروبا من النازية قبل ثمانين عاما".

وكانت أوكرانيا قد نفذت هجوماً مفاجئاً في منطقة الحدود الروسية في أغسطس/آب الماضي، لكنها لم تتمكن من إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الوقت.

ولا تزال المعارك مستمرة في منطقة كورسك الروسية، وذلك بعد مرور ما يزيد على أسبوع على إعلان موسكو أنها قد تمكنت من طرد القوات الأوكرانية. في المقابل، نفت أوكرانيا هذا التقرير مؤكدة أن قواتها ما زالت موجودة في المنطقة.

وذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية أن عدد الاشتباكات التي وقعت بين القوات الأوكرانية والروسية يوم الاثنين وصل إلى 200 اشتباك.