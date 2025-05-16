إيلاف من لندن: رُزق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحفيد جديد، هو الأول من ابنته الصغرى تيفاني، والحادي عشر في شجرة العائلة.

غير أن هذا الطفل يتميّز عن سائر أحفاد الرئيس: فهو أول حفيد يُولد من زوج لبناني الأصل، رجل الأعمال مايكل بولس، المنحدر من عائلة لبنانية بارزة.

الطفل، الذي يحمل الاسم المركّب ألكسندر ترامب بولس، وُلد عند الساعة 4:44 صباحًا، ليكون الحفيد الحادي عشر لترامب، والأول لعائلة بولس ذات الأصول اللبنانية.

أعلنت تيفاني ترامب عن ولادة ابنها من زوجها رجل الأعمال مايكل بولس عبر منشور على منصة "إكس"، كتبت فيه:

"مرحباً بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه! نشكرك على دخولك حياتنا."

وأرفقت التدوينة بصورة للطفل، مع تحديد تاريخ ولادته: 5.15.2025.

ويشكّل ألكسندر وجهًا جديدًا في عائلة ترامب، لكنه يحمل خصوصية مختلفة، إذ يُعد أول حفيد للرئيس الأميركي من زوج لبناني الأصل.

والده، مايكل بولس، ينحدر من عائلة لبنانية استقرت منذ عقود في نيجيريا، حيث أسّست "مجموعة بولس للمشاريع" و"مجموعة شركات SCOA" التي تُتداول أسهمها في البورصة النيجيرية.

تلقّى تعليمه في مدرسة للنخبة في نيجيريا، ثم انتقل إلى لندن لاستكمال دراسته الجامعية في "سيتي يونيفرسيتي". ويعمل شقيقه فارس كمغنٍّ وممثل راب.

لقاء في ميكونوس

تعرّف الزوجان في صيف 2018 خلال عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية، عندما كان مايكل يدرس إدارة المشاريع في لندن، وتيفاني طالبة قانون في جامعة جورجتاون. التقيا في نادٍ شاطئي تملكه الممثلة ليندسي لوهان في سانتوريني، بحسب مجلة People.

تزوجا لاحقًا في حفل أُقيم داخل نادي "مار-آ-لاغو" بفلوريدا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وهو المقر الخاص للرئيس ترامب.

من الأضواء إلى القانون

تيفاني، البالغة من العمر 31 عامًا، هي الابنة الوحيدة لدونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، التي تزوجها من عام 1993 حتى 1999. نشأت في كاليفورنيا بعد طلاق والديها، ودرست علم الاجتماع والدراسات الحضرية في جامعة بنسلفانيا، قبل أن تنال شهادة في القانون من جامعة جورجتاون عام 2020.

ورغم أنها خاضت تجارب سابقة في مجال الغناء وعروض الأزياء، فضّلت الابتعاد عن الحياة السياسية، على عكس إخوتها الكبار الذين لعبوا أدوارًا محورية في حملات والدهم الانتخابية.

الحياة العائلية

تعيش تيفاني وزوجها حاليًا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، في نطاق جغرافي قريب من بقية أفراد عائلة ترامب. أما والدتها مارلا مابلز، فقد انتقلت إلى مقاطعة بالم بيتش في عام 2022، لتكون على مقربة من ابنتها وحفيدها الأول.

أحفاد ترامب: من المؤتمرات إلى ملاعب الغولف

مع ولادة ألكسندر، أصبح عدد أحفاد دونالد ترامب أحد عشر، من أبنائه الأربعة الكبار: دونالد جونيور، إيفانكا، إريك، وتيفاني. وتتراوح أعمار الأحفاد بين حديثي الولادة و18 عامًا:

كاي ماديسون ترامب (18 عامًا): ظهرت في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 2024، وستلعب الغولف في جامعة ميامي. دونالد جون ترامب الثالث (16 عامًا): شارك في فعاليات رسمية إلى جانب والده وجده. تريستان ميلوس ترامب (13 عامًا) سبنسر فريدريك ترامب (12 عامًا) كلوي صوفيا ترامب (10 أعوام) أرابيلا كوشنر (13 عامًا): تحب الجوجيتسو وركوب الخيل والعزف على البيانو. جوزيف كوشنر (11 عامًا): مهتم بالحواسيب والتزلج. ثيودور كوشنر (9 أعوام): حضر السوبر بول إلى جانب جده. إريك لوك ترامب (7 أعوام): شارك في تجمعات انتخابية. كارولينا دوروثي ترامب (5 أعوام) ألكسندر ترامب بولس: وُلد يوم 15 أيار (مايو) 2025.

ويُذكر أن بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس، لا يزال في سنته الجامعية الأولى، ولم يُرزق بأطفال حتى الآن.