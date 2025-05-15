إيلاف من الرباط:ترأست الأميرة للا حسناء،رئيسة مؤسسة المسرح الملكي الرباط،مرفوقة بالسيدة الاولى الفرنسية بريجيت ماكرون،الخميس بالمسرح الملكي الرباط،الدورة الأولى للمجلس الإداري لهذه المؤسسة.

ويعد المسرح الملكي الرباط،الذي يعتبر ثمرة للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس،تجسيدا للعناية الملكية التي يحيط بها الفن والثقافة.

وسيعمل المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط، الذي يضم شخصيات مرموقة من آفاق مختلفة، في إطار التوجيهات الملكية، على تحديد وإغناء إطار استراتيجي لهذه المؤسسة.

ويتألف هذا المجلس من :

– بريجيت ماكرون حرم الرئيس الفرنسي

– الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر؛

– عثمان بنجلون؛

– مايكل زاوي؛

– مختار ديوب؛

-هدى الخميس – كانو؛

– جاد المالح؛

– ميشيل كانيزي؛

– هيلين ميرسيي-أرنو؛

– فريد بن سعيد؛

– محمد اليعقوبي