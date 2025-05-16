إيلاف من واشنطن: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا التركية أن واشنطن تعتزم إصدار إعفاءات أولية من العقوبات على سوريا وفي حال أحرزت دمشق تقدما ستُلغى العقوبات نهائيا.

وقال روبيو: "نريد أن نبدأ بإصدار إعفاء مبدئي (من العقوبات المفروضة على سوريا)، مما سيسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تقديم المساعدة بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما يمكنها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وهذه فرصة تاريخية لسوريا.

وأكد أن "الاستقرار في سوريا ينعكس إيجابا على كل المنطقة، والإدارة السورية الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض القضايا وسنقدمها لها".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه إذا أحرزت سوريا تقدما سنطلب من الكونغرس إلغاء العقوبات بصورة دائمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الثلاثاء الماضي أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.