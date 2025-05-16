إيلاف من المنامة : أعلنت شركة ستارلينك، التابعة لـ "سبيس إكس "المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عبر حسابها الرسمي على منصة اكس (تويتر، سابقا) عن بدء تشغيل خدمة الإنترنت عالي السرعة والكفاءة في مملكة البحرين.
ويأتي هذا الإطلاق تتويجًا للترخيص الذي منحته هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية للشركة في عام 2022، والذي يُخوّلها تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مستوى المملكة والمنطقة بأكملها.
وأكدت الهيئة في بيان سابق أن هذا الترخيص سيمكن المستهلكين — سواء الأفراد أو الشركات — من الوصول إلى أحدث تقنيات الاتصالات، بما يتوافق مع استراتيجية البحرين الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية.
وقال فيليب مارنيك، المدير العام للهيئة: "هذه الخطوة تُعزز التزامنا بتوفير حلول اتصالات متطورة تدعم رؤية المملكة التنموية وتلبي تطلعات القطاعين العام والخاص".
تعتمد الخدمة الجديدة على شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية المنتشرة في المدار الأرضي المنخفض، مما يسمح بتغطية عالمية واسعة مع تقليل زمن التأخير (الكمون(
إلى حدٍّ كبير. وتتميز الخدمة بقدرتها على توفير اتصال بسرعات تُنافس تقنية الألياف الضوئية، ليس فقط للمنازل والمؤسسات، بل أيضًا للقطاعات المتحركة مثل السفن والطائرات، مما يفتح آفاقًا جديدة في قطاعات النقل واللوجستيات.
يُذكر أن هذا الإطلاق يُعزّز موقع البحرين كمركز تقني رائد في المنطقة، لا سيما مع تزايد الطلب على حلول اتصالات موثوقة في ظل التحول الرقمي المتسارع.
التعليقات