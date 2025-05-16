إيلاف من المنامة : أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ستارلينك،‭ ‬التابعة‭ ‬لـ‭ ‬"سبيس‭ ‬إكس‭ ‬"المملوكة‭ ‬للملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس (تويتر، سابقا) عن‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬عالي‭ ‬السرعة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬تتويجًا‭ ‬للترخيص‭ ‬الذي‭ ‬منحته‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬البحرينية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022، والذي‭ ‬يُخوّلها‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬بأكملها‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬سيمكن‭ ‬المستهلكين‭ ‬—‭ ‬سواء‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬—‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭. ‬

وقال ‭ ‬فيليب‭ ‬مارنيك،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للهيئة: "‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬اتصالات‭ ‬متطورة‭ ‬تدعم‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬التنموية‭ ‬وتلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮".

تعتمد‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬الأرضي‭ ‬المنخفض،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬بتغطية‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬زمن‭ ‬التأخير (الكمون‭(

إلى‭ ‬حدٍّ‭ ‬كبير‭. ‬وتتميز‭ ‬الخدمة‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬اتصال‭ ‬بسرعات‭ ‬تُنافس‭ ‬تقنية‭ ‬الألياف‭ ‬الضوئية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للمنازل‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬للقطاعات‭ ‬المتحركة‭ ‬مثل‭ ‬السفن‭ ‬والطائرات،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيات‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬يُعزّز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬تقني‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬اتصالات‭ ‬موثوقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المتسارع‭.