إيلاف من لندن: عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة بعد جولته في الشرق الأوسط التي شملت السعودية، قطر ودولة الإمارات.

وخلال محطته الأخيرة في ابو ظين التقى ترامب رجال أعمال إماراتيين، تحدثوا عن استثماراتهم من الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة.

وكانت الأحاديث عن موضوع الطاقة، حيث عُرضت أمام ترامب شاشة عملاقة بعنوان "جعل الطاقة عظيمة مجددًا".

أبلغ سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة، ترامب أن الدولة الخليجية والولايات المتحدة تخططان لإنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035.

في نهاية العرض، أُهدي ترامب علبة تحتوي على "قطرة نفط".

وسارع الرئيس الميركي إلى فتحها والتفت نحو الكاميرا قبل أن يُطلق نكتة قائلاً: "هذه قطرة نفط". "إنه أجود زيت على وجه الأرض، ولم يُعطوني منه إلا قطرة واحدة... لذا لستُ سعيدًا"، قالها مازحًا.

يذكر أن حصيلة الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الأميركي في الدول الخليجية العربية الثلاث السعودية وقطر والامارات بلغت نحو 4 تريليونات دولار أميركي، حسب مصاد رافقت الجولة.