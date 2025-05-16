إيلاف من لندن: حُكم على رجل أُدين بطعن الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي، مما أدى إلى فقدانه بصره في إحدى عينيه، بالسجن 25 عامًا. وأُدين هادي مطر بمحاولة القتل والاعتداء في فبراير.

كان المدعون يطالبون بأقصى عقوبة وهي السجن 25 عامًا للهجوم الذي وقع في أغسطس 2022، بالإضافة إلى سبع سنوات إضافية لإصابة رجل ثانٍ.

وخلال المحاكمة، كشف السير سلمان أنه شعر بخوف من الموت عندما طعنه المهاجم المقنع بسكين في رأسه وجسده أكثر من اثنتي عشرة مرة.

وقع الهجوم أثناء تقديم الرجل البالغ من العمر 77 عامًا على خشبة المسرح في مؤسسة تشوتوكوا في نيويورك لمناقشة سلامة الكُتّاب.

وطُعن السير سلمان في الرأس والرقبة والجذع واليد اليسرى، وأصيب بأضرار في الكبد والأمعاء.

وأمضى مؤلف رواية "أطفال منتصف الليل" 17 يومًا في مستشفى في بنسلفانيا وأكثر من ثلاثة أسابيع في مركز لإعادة التأهيل في مدينة نيويورك، حيث تعافى من إصاباته. كتب عن الهجوم وتعافيه في مذكراته "سكين" الصادرة عام ٢٠٢٤.

وسيُحاكم مطر لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب. يزعم الادعاء أن الشاب البالغ من العمر ٢٧ عامًا كان يحاول تنفيذ فتوى صدرت منذ عقود تدعو إلى قتل المؤلف.

وفي عام ١٩٨٩، أصدر الزعيم الإيراني آنذاك، آية الله روح الله الخميني، فتوى ردًا على نشر رواية "آيات شيطانية" للسير سلمان، التي يعتبرها بعض المسلمين تجديفية، مما دفع الكاتب البريطاني الأميركي المولود في الهند إلى الاختباء.

ودفع مطر ببراءته من تهم توفير مواد للإرهابيين، ومحاولة تقديم دعم مادي لحزب الله، والانخراط في الإرهاب العابر للحدود الوطنية.

في عام ١٩٩٨، أعلنت إيران أنها لن تُطبّق الفتوى، مما سمح للسير سلمان بالسفر بحرية على مدى ربع القرن الأخير.