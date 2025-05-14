إيلاف من لندن: يواجه متطرفون نازيون جدد مدانون بالتخطيط لهجوم إرهابي على مركز إسلامي في مدينة ليدز البريطانية، أحكاما بالسحن لفترات طويلة.

وقال موقع قناة (سكاي نيوز) إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية عثرت على ترسانة تضم أكثر من 200 سلاح، شملت أقواسًا ونشابًا وسيوفًا وسواطير وفؤوسًا ومضرب بيسبول والعديد من سكاكين الصيد، وذلك عقب مداهمات لعقارات في يوركشاير وديربيشاير وستافوردشاير.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن ثلاثة نازيين جددا، قاموا بتخزين أسلحة، من بينها بندقية هجومية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما عثرت على ترسانة تضم أكثر من 200 سلاح، شملت أقواسًا ونشابًا وسيوفًا وسواطير وفؤوسًا ومضرب بيسبول والعديد من سكاكين الصيد، وذلك عقب مداهمات لعقارات في يوركشاير وديربيشاير وستافوردشاير.

وعُثر على بندقية هجومية مطبوعة من طراز FGC-9 Mk II شبه مكتملة الصنع في علية أحد المشتبه بهم. كان السلاح ينقصه السبطانة ودبوس الإطلاق، لكن الرجال كانوا يجمعون المكونات اللازمة لإكماله.

محكمة

وأُدين الثلاثة بالإجماع في محكمة شيفيلد كراون بالتحضير لأعمال إرهابية وحيازة معلومات مفيدة للإرهاب. أمرت القاضية، السيدة كاتس، باحتجاز الثلاثة احتياطيًا قبل النطق بالحكم في يوليو، وأخبرتهم أنهم يجب أن يتوقعوا "عقوبات سجن طويلة".

وكان لدى الرجال الثلاثة اهتمام مشترك بفنون القتال في البرية وفيديوهات "المستعدين" على يوتيوب، زاعمين في المحكمة أنهم كانوا يستعدون لـ"حادثة كارثية" كغزو روسي أو نهاية العالم بسبب الزومبي.

حرب عرقية

ومع ذلك، قال المدعون إنهم كانوا في الواقع يستعدون لحرب عرقية، واستخدموا مجموعات "المستعدين" لتجنيد دائرة مقربة منهم، والتي انتقلت بدورها إلى مجموعات دردشة للنازيين الجدد قبل أن ينشئوا مجموعتهم الخاصة، استعدادًا للهجوم.

وقال كبير مفتشي المباحث جيمس دنكرلي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الشرقي، إن "المجموعة الإلكترونية التي تُطلق على نفسها اسم "المتشددة" تبنت "آراء عنصرية بغيضة" واتخذت "خطوات عملية للتخطيط والإعداد لشن هجوم على مواطنين أبرياء".

وقالت بيثان ديفيد، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية، إن السلاح الناري المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد "كان من الممكن استخدامه لعواقب وخيمة" لو تم إنجازه.

واخترق ضابط سري المجموعة، وفي 5 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، راسل بروغان ستيوارت الضابط عبر تطبيق تيليجرام المشفر، مُخبرًا إياه بخيبة أمله من الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى التي "تكتفي بالحديث دون مواربة".

وأضاف: "أريد أن أشكل مجموعتي الخاصة، فالأفعال أبلغ من الأقوال".

وعيّن ستيوارت، البالغ من العمر 25 عامًا، من تينغلي، ويكفيلد، كريستوفر رينغروز، البالغ من العمر 34 عامًا، من كانوك، ستافوردشاير، الذي صنع السلاح الناري ثلاثي الأبعاد، وماركو بيتزيتو، البالغ من العمر 25 عامًا، من ميكلوفر، ديربي، "صانعي أسلحة" للمجموعة الجديدة.

وكشفت التحقيقات ان ستيوارت هقد مكالمة هاتفية جماعية في 5 فبراير، قال فيها إن الخطة كانت "التجول" بحثًا عن "أهداف بشرية" بالقرب من مركز تعليم إسلامي، "ثم القيام بما يحلو لنا، ثم العودة إلى مركزي لتناول الشاي وتوزيع الميداليات وجلسة استماع".قبل بدء "العملية"، أراد ستيوارت من الأعضاء، الذين لم يلتقوا وجهًا لوجه من قبل، "التواصل والتقارب وترسيخ هذه الأخوة" في 18 فبراير، لكن الفعالية لم تُعقد، وأُلقي القبض على المجموعة في 20 فبراير.