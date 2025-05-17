إيلاف من موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم دعوة رسمية إلى جميع قادة الدول العربية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لحضور أول قمة روسية - عربية مقرّر عقدها في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وفي بيان صادر عن الكرملين، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بوتين قوله: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا، وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام، والأمن، والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويأتي ذلك في سياق تحركات دبلوماسية نشطة في المنطقة، إذ قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة في منطقة الخليج الأسبوع الماضي، استغرقت أربعة أيام. وقالت واشنطن إنها أبرمت خلالها عدة اتفاقيات، شملت التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في أميركا، ومبيعات أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، إلى جانب شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.