أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجومه الواسع في غزة والذي سُمي بـ "عملية عربات جدعون" للسيطرة على مناطق استراتيجية في القطاع، بحسب منشور للجيش باللغة العبرية على منصة إكس. وأضاف المنشور أنه "ضرب أكثر من 150 هدفاً إرهابياً في غزة خلال 24 ساعة".

وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 153 قتيلاً و 459 مصاباً وصولوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، و منذ فجر السبت قُتل 10 على الأقل في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع لتوقع عدداً من الإصابات بينهم أطفال ونساء.

و منذ الخميس – اليوم الأخير لجولة الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط - أدت الغارات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل حوالي 300 شخص بحسب ما أعلن الدفاع المدني و وزارة الصحة في القطاع، ليرتفع عدد إجمالي القتلى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 53.000 شخص.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد قالت مؤخراً إن العملية الواسعة ستبدأ بعد أن ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للشرق الأوسط.

الأمم المتحدة حذرت من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة بعد أن منعت إسرائيل تسليم المساعدات إلى القطاع منذ 77 يوماً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الحصار الغذائي المتعمد أدى إلى تفشي المجاعة في جميع مناطق قطاع غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 57 حالة وفاة موثقة، معظمهم من الأطفال، فضلاً عن ازدياد معدلات الوفاة نتيجة الأمراض المرتبطة بانعدام الغذاء ونقص المواد الأساسية، واختفاء عشرات الأصناف من الطعام من الأسواق والمراكز الإغاثية".