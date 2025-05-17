إيلاف من لندن: توفي اليوم في احدى مستشفيات لندن الصحافي العراقي الدكتور هيثم الزبيدي، رئيس مجلس إدارة "دار العرب" ورئيس التحرير المسؤول للمجموعة التي تصدر صحيفة "العرب" وصحيفة "العرب ويكلي" بالإنجليزيّة، وموقع "ميدل إيست أونلاين" الإخباريّ باللغتين العربيّة والإنجليزيّة. ورحل الدكتور الزبيدي بعد صراع طويل مع المرض.

ويحمل الزبيدي شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد وشهادتي الماجستير والدكتوراه من إمبريال كوليدج - جامعة لندن.

وعرف عن الزبيدي اهتمامه بالشأن الثقافي والسياسي، كما عرف بكتاباته عن تأثير التطوّرات التقنيّة على الحياة العامّة والسياسة والإعلام.

وظل الصحافي الراحل مواظبا على كتابة مقاله الأسبوعي في صحيفة "العرب". وكان آخر مقال كتبه الزبيدي قد نشر في السابع من مايو الجاري بعنوان "السيادة المائية: كيف نجحت رؤية محمد السادس في جعل المغرب حصنا ضد الجفاف".



زبيدي مع الراحل محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الأسبق