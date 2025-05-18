قدّمت القاهرة مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة، ضمن المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت بين حماس وإسرائيل في الدوحة يوم السبت.

ويتضمن المقترح، وفق ما أكده مصدر مصري لبي بي سي، إطلاق سراح ما بين ثمانية وعشرة من الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مقابل 200 سجين فلسطيني، إضافة إلى وقف إطلاق نار لمدة تتراوح من 45 إلى 60 يوماً، كما ستُستأنف عمليات إيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع.

وأضاف أن المقترح في انتظار رد إسرائيل، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إطلاق سراح ما بين 200 إلى 250 سجيناً فلسطينياً "لا يزال محل خلاف ورهن التفاوض".

وبيّن المصدر أن حركة حماس ستقدم قائمة تفصيلية بأسماء الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات حتى الآن، وأن إسرائيل "قد تعيد تمركز قواتها في قطاع غزة".

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات إن "حماس مرنة بشأن عدد الرهائن الذين يمكنها إطلاق سراحهم، لكن المشكلة كانت دائماً تتعلق بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب".

وفي اتصال مع رويترز، قال مسؤول من حماس: "موقف إسرائيل لم يتغير، فهم يريدون إطلاق سراح أسراهم، دون التزام بإنهاء الحرب".

وتتواصل المفاوضات بمشاركة الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، ونوقش خلالها أيضاً "اتفاق حزمة واحدة" في ورقة قدّمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بحسب تصريحات مصدر مصري لبي بي سي.

"تم محو عائلات بأكملها من سجل الأحوال المدنية"

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد، إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 100 فلسطيني في أنحاء قطاع غزة خلال الليل.

وقال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، لرويترز عبر الهاتف: "لدينا ما لا يقل عن 100 شهيد منذ الليلة الماضية. تم محو عائلات بأكملها من سجل الأحوال المدنية بسبب القصف الإسرائيلي".

وقال مسعفون إن الغارة الأخيرة أودت بحياة نساء وأطفال، وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص الآخرين واشتعال النيران في عدة خيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الغارات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية قتلت مئات الفلسطينيين على الرغم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

ومن بين العشرات الذين قُتلوا في وقت سابق من يوم الأحد، ثلاثة صحفيين وعائلاتهم. وقال مسؤولون طبيون إن عائلة أخرى في شمال غزة فقدت ما لا يقل عن 20 من أفرادها.

وقال مسعفون إن زكريا السنوار، شقيق زعيم حماس السابق يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثلاثة من أطفاله قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على خيمتهم وسط قطاع غزة، وفق رويترز.

وفي بيان، اعتبرت حماس "استهداف خيام النازحين، وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء هو جريمة وحشية جديدة".

وأضافت حماس "تتحمّل الإدارة الأمريكية بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاء سياسياً وعسكرياً مسؤولية مباشرة عن هذا التصعيد الجنوني واستهداف المدنيين" في القطاع.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل في 18 مارس/ آذار عملياتها العسكرية في غزة واستولت على مساحات كبيرة من القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الغارات الأخيرة، لكنه قال في بيان سابق إنه يشن غارات مكثفة على مناطق في غزة في إطار خطته لتحقيق أهدافه الحربية.

وشدد على أنه يهدف خصوصاً إلى "الافراج عن الرهائن والحاق الهزيمة بحماس"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.