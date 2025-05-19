إيلاف من الرياض: تفاعل رواد منصات التواصل مع صور ولقطات مثيرة من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وأثار ظهور جهاز إلكتروني أسود على الطاولة أمام ترامب موجة من التكهنات حول طبيعته ووظيفته، بينما تزامن اللقاء مع إعلان ترامب عن "خطة رفع العقوبات عن سوريا" بطلب سعودي.

وظهر في اللقطات المتداولة جهاز أسود اللون يشبه الصندوق المعدني مع أضواء وزرات إلكترونية، وضع أمام ترامب خلال اللقاء.

وأثار الجهاز فضول النشطاء، حيث رجح بعضهم أنه قد يكون نظام اتصالات مشفر لتأمين المحادثات الحساسة، بينما رأى آخرون أنه مجرد جهاز "كونفرنس" عادي للمكالمات الجماعية.

وقال أحد النشطاء في تغريدة: "ما هو هذا الجهاز الذي يظهر بشكل متكرر في اجتماعات رفيعة المستوى، مثل هذا الذي كان موضوعا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ إنه ليس مجرد هاتف عادي، بل هو أداة متخصصة للاتصالات الاحترافية. لنتعرف عليه عن كثب".

وكتب ناشط: "اعتقد كثيرون أن الجهاز الموجود على الطاولة هو آلة حاسبة في حين أنه جهاز للاتصالات الهاتفية عن بعد ومزود بنظام تشفير وهو مكون من قطعتين الأولى على شكل مكبر صوت فيه 4 ميكرفونات داخلية والثاني عبارة عن لوحة مفاتيح".

وفي 14 مايو الجاري، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.

كما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة عبر تقنية الفيديو، وشدد خلاله على أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية.

وبعد انتهاء الاجتماع الرباعي كشف البيت الأبيض عن بعض ما جرى في اللقاء، والذي دعا فيه ترامب نظيره السوري إلى الانضمام لاتفاقات إبراهام مع إسرائيل ومساعدة واشنطن في العمل على منع عودة تنظيم "داعش".