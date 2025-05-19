إيلاف من الخرطوم: أفادت مصادر لإيلاف بتعيين مجلس السيادة السوداني الدكتور كامل إدريس الرئيس السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيسا للوزراء في السودان.

وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد تراجع المجلس عن قراره السابق بتعيين السفير دفع الله الحاج علي في منصب رئيس الوزراء المكلف.

فمن هو كامل إدريس؟

وُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة.

عُرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وكان أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).

المؤهلات الأكاديمية

حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم.

بعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.

وتتميز مسيرته الأكاديمية أيضاً بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسية والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

الخبرات المهنية

عمل كامل إدريس أستاذاً في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذاً في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذاً في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم.

كما تم تعيينه أستاذاً فخرياً للقانون بجامعة بكين.

قبل انضمامه إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1982، شغل الدكتور إدريس منصب عضو في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير.

كما كان عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي خلال فترتين، الأولى من 1992 إلى 1996، والثانية من 2000 إلى 2001.

وعمل أيضا كمتحدث رسمي ومنسق لمجموعة البلدان النامية.

يتقن الدكتور إدريس ثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ولديه معرفة باللغة الإسبانية.