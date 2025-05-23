إيلاف من القاهرة: في واقعة مأساوية، اعتدى طالب مصري على والدته وطعنها بسلاح أبيض مسببا لها 16 إصابة في مناطق متفرقة بجسدها، لتُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكان الطالب "محمود" غائبا لعدة أشهر عن المنزل وعند عودته أقدم على طعن والدته (36 عاما) بالسكين أثناء نومها بطعنات نافذة في الصدر وأصابها بجروح متفرقة بالبطن والفخذ، بسبب مطالبتها له بشكل متكرر بالمذاكرة.

الحادث وقع في "عزبة بهجات" بمحافظة الغربية شمالي مصر، وألقت أجهزة الأمن القبض على الطالب الذي يدرس بالصف الأول الإعدادي، بعد تلقيها بلاغا بالواقعة.

وبحسب رواية المجني عليها "نادية"، فإن نجلها هو من اعتدى عليها باستخدام سكين المطبخ، موضحة أنه ترك المنزل منذ عدة أشهر، وعندما عاد لم يكن في حالته الطبيعية وسط تغيرات ملحوظة في سلوكه وحالته النفسية.

وذكرت الأم، أنها حاولت مع نجلها أكثر من مرة ليعود إلى حياته الطبيعية ويحافظ على مذاكرة دروسه التعليمية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.