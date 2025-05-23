إيلاف من واشنطن: كشفت التحقيقات أن منفذ الهجوم على السفارة الإسرائيلية في واشنطن مؤخرا إلياس رودريغيز، نشر بيانا معاديا لإسرائيل قبل ساعات من هجومه الذي أدى لمقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن رودريغز البالغ من العمر 31 عاما، كان يهتف "فلسطين حرة حرة" قبل لحظات من اعترافه بقتل الموظفين خارج متحف الكابيتول اليهودي في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وبينما يحقق المحققون في الدافع وراء الحادثة، ركزت الشرطة على بيان من 900 كلمة يحمل اسم رودريغيز بدأ في الانتشار على الإنترنت فور اعتقاله. وبالإضافة إلى محاولة تحديد صحة الوثيقة، كانت السلطات تبحث في أجهزته الإلكترونية وتتحقق مما إذا كان قد تطرف ذاتيا.

ويبدو أن البيان مؤرخ في 20 مايو، أي قبل يوم من القتل، مما يشير إلى أن القتل كان عملا احتجاجيا سياسيا أشعلته الحرب في غزة.

وجاء في الوثيقة: "العمل المسلح ليس بالضرورة عملا عسكريا. عادة ما لا يكون كذلك. عادة ما يكون مسرحا ومشهدا، وهي صفة يشترك فيها مع العديد من الأعمال غير المسلحة.. أولئك المعارضين للإبادة الجماعية قد تنازلوا عن إنسانيتهم".

وأضاف: "لكن اللاإنسانية أظهرت منذ فترة طويلة أنها شائعة بشكل صادم، وعادية، وبشرية بشكل مألوف. قد يكون الجاني حينها والدا محبا، أو طفلا بارا، أو صديقا كريما ومحسنا، أو غريبا لطيفا، قادرا على القوة الأخلاقية في الأوقات التي تناسبه وأحياناوحتى عندما لا تناسبه، ومع ذلك يبقى وحشا".

وتابع: "الإنسانية لا تعفي أحدا من المساءلة. كان يمكن تبرير العمل أخلاقيا منذ 11 عاما خلال عملية الجرف الصامد، في الوقت الذي أصبحت فيه على دراية شخصية بسلوكنا الوحشي في فلسطين. لكني أعتقد أن مثل هذا العمل كان سيكون غير مفهوم لمعظم الأمريكيين، وسيبدو جنونيا. أنا سعيد لأنه اليوم على الأقل هناك العديد من الأمريكيين الذين سيفهمون العمل بوضوح، وبطريقة ما، سيرونه الشيء العقلاني الوحيد الذي يجب فعله".

واختتم البيان بقوله إنه يحب والديه وأخته وعائلته، قبل أن يعلن "فلسطين حرة".

وظهرت الوثيقة بينما كان رودريغيز يجري استجوابه من قبل شرطة العاصمة واشنطن ومكتب التحقيقات الفيدرالي صباح أمس الخميس.

وأكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو أن المحققين يدرسون "بعض الكتابات المنسوبة للمشتبه به". وقال في بيان على موقع "إكس": "نأمل أن نعلن عن تحديثات بخصوص صحتها قريبا".

وأضاف أن السلطات الفيدرالية محدودة في ما يمكنها الكشف عنه علنا بشأن التحقيق نظرا لأنها تسعى "بشكل حثيث" لتوجيه الاتهامات للمشتبه به.

من جانبه، وعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بمحاسبة المتهم. وقال في بيان: "عمل الإرهاب الذي وقع الليلة الماضية يحظى باهتمام كامل من مكتب التحقيقات الفيدرالي. العنف المعادي للسامية المستهدف هو هجوم على قيمنا الأساسية وسيواجه بقوة كاملة من إنفاذ القانون الفيدرالي. سيُحاسب الفرد المسؤول، وسيواصل المكتب تعقب كل الأدلة حتى يتم تحقيق العدالة."

واتهم رودريغيز، المولود في شيكاغو، بقتل يارون ليشينسكي وسارة لين ميلغرام عند مغادرتهما فعالية في متحف الكابيتول اليهودي.

وقالت رئيسة شرطة واشنطن العاصمة باميلا سميث إنه شوهد يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار. وأضافت: "بعد تقييده، حدد المشتبه به المكان الذي تخلص فيه من السلاح، وتم استرداد السلاح".

وقالت الشاهدة كاتي كاليشر إنها كانت من بين الأشخاص داخل المتحف الذين رأوا رودريغيز يدخل ويبدو عليه الخوف الشديد، بعد سماع طلقات نارية.

وأضافت أن البعض حاول مساعدته، معتقدين أنه ضحية، قبل أن يخرج فجأة منديل كوفية. وقالت كاليشر عن الاعتقال الذي تم تصويره: "قال: أنا فعلتها. فعلتها من أجل غزة، فلسطين حرة حرة. وهو يردد هذا الهتاف. ثم فجأة دخلت الشرطة واعتقلته".