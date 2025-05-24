إيلاف من الرباط: شاركت وحدات من القوات المسلحة الملكية المغربية، والقوات الأميركية، الجمعة بمصب واد درعة (شمال طانطان)، في مناورات عسكرية جوية وبرية اختتمت التدريبات المغربية الأميركية المشتركة "الأسد الإفريقي 2025".

وخلال هذه المناورة، التي جرت أمام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، قامت الوحدات العسكرية المشاركة بمحاكاة عملية التصدي لعدو افتراضي باستعمال وحدات برية مدعومة بوحدات جوية بواسطة طائرات من طراز F16 التابعة للقوات الملكية الجوية.

كما قامت وحدات من القوات الخاصة بتدمير محطة رادار للعدو مخصصة لكشف الطائرات المسيرة، وكذا قيام بطارية أميركية من نوع "HIMARS" بقصف عمق العدو المفترض.

إثر ذلك، نفذت مدفعية من نوع M109 A5 تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، قصفا بهدف التدمير الأولي للعدو المتمركز في الخط الأمامي من أجل تمكين وحدات الهندسة العسكرية بتفكيك حقل ألغام وفتح ممرات في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات من نوع "Abrams" مرفوقة بوحدات المشاة على متن مركبات ثقيلة مصفحة وأخرى خفيفة حاملة للجنود بهدف القضاء على ما تبقى من العدو المفترض.

وفي خضم هذه العملية تم تنفيذ تمرين مشترك للدعم اللوجيستي من خلال إجلاء مصابين من ميدان القتال بواسطة طائرة هيليكوبتر من نوع "Puma"، بالإضافة إلى إخلاء وقطر العربات من أجل إعادة تأهيلها.

وقال الجنرال لانغلي، خلال لقاء صحفي: "لقد أظهرنا في ختام هذا التدريب الميداني بين القوات المسلحة الملكية، والقوات الأميركية، مهارات القتال والتكامل الجوي-الأرضي وإطلاق النار والمناورة"، مضيفا أنه "بعد كثير من التنسيق والتخطيط، ينبغي أن تعمل الدورة الـ21 على تعميق شراكتنا مع القوات المسلحة الملكية، حيث يوجد هنا أكثر من 52 دولة لتشهد ذلك".

وأبرز لانغلي أن البيئة العملياتية والاستراتيجية العالمية تتطور عاما بعد عام خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وأن التهديدات بدأت تتطور وتنشأ في مختلف أنحاء منطقة الساحل، مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، مضيفا أن تمرينا مثل تمرين "الأسد الإفريقي" يساعدنا على التخطيط والعمل مع شركائنا الأفارقة بأفريقيا جنوب الصحراء حول كيفية معالجة هذه المشكلة.

من جهته، أعرب العميد محمد القيسي، نائب قائد القوات المشتركة بتمرين "الأسد الإفريقي"، عن شكره وامتنانه لشركاء المغرب في القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، والقوات العملياتية لجنوب أوروبا التابعة للقوات المسلحة الأميركية بإفريقيا (SETAF-AF)، على التزامهم، مؤكدا أن التعاون الوثيق مع شركائنا قد ساهم، على غرار السنوات السابقة، في إنجاح النسخة الـ21 من تمرين "الأسد الأفريقي".

من جانبها، قالت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالمغرب، إيمي كوترونا: "إن المغرب يعد أحد أقرب حلفائنا وأقدمهم، إذ تعود علاقتنا إلى تاريخ تأسيس الولايات المتحدة"، مضيفة أنه، اليوم، وبمناسبة اختتام تمرين "الأسد الإفريقي" نلمس مدى عمق ومتانة هذه العلاقة.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه المناورات الختامية، من جهته، قال المقدم المغربي يونس بنعياد، قائد العمليات بتمرين "الأسد الإفريقي"، إن "العمليات الميدانية لهذا التمرين شكلت فرصة سانحة لترسيخ ما راكمته القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأميركية على مدى عشرين سنة من التعاون البيني المشترك"، مضيفا أنه يتم لأول مرة دمج عمليات قامت بها القوات الخاصة المشتركة وقوات الربط السريع التابعة للواء المشاة المحمول، ضمن سيناريوهات تحاكي واقع العمليات الكلاسيكية.

أما المقدم عبدالسلام زنان قائد خلية اللوجستيك، فقال إن الدورة الـ21 من تمرين "الأسد الإفريقي"، شملت تداريب مشتركة مع الجيش الأميركي، وذلك من خلال محورين أساسيين من الدعم اللوجستي وهما الإخلاء الطبي والفوري للمصابين باستعمال العربات البرية ووسائل جوية، ثم إخلاء وقطر العربات من أجل إعادة تأهيلها، مضيفا أنه تم التركيز خلال التمرينات البينية على عملية المحاكاة في بيئات قتالية مختلفة.

من جانبه، قال الرائد جواد سافو، من خلية القيادة، إن مشاركته في النسخة الـ21 من تمرين "الأسد الإفريقي" هي إضافة نوعية ومهمة في مسيرته العسكرية وخاصة في شقها العملياتي، مشيرا إلى أن هذا التمرين الذي عرف تنفيذ سيناريوهات متنوعة، قد شكل فرصة للمساهمة الفعالة في التخطيط المشترك لكل التمارين الميدانية.

وكان التمرين المغربي-الأميركي المشترك "الأسد الإفريقي 2025"، قد انطلق يوم 12 مايو الجاري على مستوى أركان الحرب بالمنطقة الجنوبية بأغادير (جنوب الدار البيضاء)، وشمل عدة مناطق بالمملكة وهي، بالإضافة إلى مصب واد درعة بطانطان، مناطق أغادير، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف عنصر من القوات المسلحة من عدة بلدان، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأميركية، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشملت أنشطة الدورة الـ21 من تمرين "الأسد الإفريقي 2025"، تكوينات في العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط لفائدة الأطر المشاركة وآخر للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي وكذا مناورات مشتركة.

كما عرفت هذه الدورة أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي منها بالخصوص، إقامة مستشفى عسكري جراحي ميداني على مستوى الجماعة الترابية أنزي (إقليم تزنيت).

ويهدف تمرين "الأسد الإفريقي 2025" إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.