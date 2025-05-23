إيلاف من برلين: أعلنت السلطات الألمانية، مساء الجمعة، عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا في حادث طعن وقع داخل محطة القطارات المركزية بمدينة هامبورغ، ثاني أكبر مدن البلاد.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، أفادت خدمات الإطفاء في هامبورغ بأن ستة من المصابين في حالة حرجة، وثلاثة آخرين أُصيبوا بجروح خطيرة، بينما تعرض ثلاثة لإصابات طفيفة.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ثلاثة من الجرحى في وضع حرج، فيما تم تصنيف إصابات ستة آخرين على أنها طفيفة.



شرطة هامبورغ نشرت عبر منصتها الرسمية على "X" (تويتر سابقًا) أنها تنفذ حاليًا "عملية أمنية واسعة في محطة Hauptbahnhof بوسط المدينة"، مضيفة: "نُجري تحقيقات حول خلفية الحادث وسنوافيكم بالمستجدات هنا".

وفي منشور لاحق، أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، ويُعتقد أنها نفذت الهجوم منفردة. ولم تُفصح السلطات بعد عن دوافع الهجوم أو أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية على نطاق واسع".

وقد طوقت الشرطة جزءًا من مجمع المحطة، التي تُعد من أهم محاور النقل في ألمانيا، إذ تستقبل يوميًا نحو 550,000 راكب، مما يجعلها أكثر محطات البلاد ازدحامًا، وثاني أكبر محطة في أوروبا بعد "غار دو نور" في باريس.