إيلاف من واشنطن: أكملت الأميرة إليزابيث، ملكة بلجيكا المستقبلية التي تبلغ من العمر الآن 23 عاما، عامها الأول في جامعة هارفارد لكن الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلاب الأجانب الذين يدرسون هناك قد يعرّض استمرارها في الدراسة للخطر.

وقررت إدارة ترامب الخميس منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب وفرضت على من يدرسون هناك حاليا الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، كما هددت بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جامعات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم القصر الملكي البلجيكي لور فاندورن "الأميرة إليزابيث أكملت للتو عامها الأول. سيتضح تأثير قرار (إدارة ترامب) بشكل أوضح في الأيام والأسابيع القادمة. نحن نتحقق حاليا من الوضع".

وفي غضون ذلك، قال مدير الاتصالات في القصر الملكي البلجيكي خافيير بايرت: "نعمل حاليا على تحليل هذا الأمر... لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث في الأيام والأسابيع المقبلة".

وتدرس إليزابيث السياسة العامة في "هارفارد"، وهو برنامج مخصص لطلبة الماجستير مدته عامان.

ورفعت "هارفارد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، الجمعة، بعد قرار الأخير منعها من قبول الطلاب الأجانب.

ووصفت "هارفارد" في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.



