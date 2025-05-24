إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن الخطة العربية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تُحدد مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة.

جاء ذلك في بيان المملكة المتحدة في الأمم المتحدة الذي ألقاه ستيفن هايكي، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية، يوم الجمعة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب البيان عن شكر المملكة المتحدة للمملكة العربية السعودية وفرنسا على قيادتهما الممتازة في توجيه استعداداتنا لهذا المؤتمر رفيع المستوى في الأمم المتحدة. كما عبر عن سرور المملكة المتحدة مشاركة مصر في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار.

3 اهداف

وقال البيان البريطاني إن لمجموعة العمل ثلاثة أهداف رئيسية.

أولًا، وكما أوضح السفير المصري للتو، نريد حشد الدعم للخطة العربية/الإسلامية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. وتحدد الخطة مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، وفي حال تنفيذها، فإنها تُبشر بخطوات سريعة ومستدامة لتحسين الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.

ونشجع بشدة جميع الوفود، قبل انعقاد المؤتمر في يونيو/حزيران، على النظر في التدابير أو الالتزامات الملموسة التي يمكنكم تقديمها لتقديم الدعم المالي والفني وبناء القدرات للخطة، وتمكين السلطة الفلسطينية من قيادتها.

وبالطبع، يجب أن تستند جهود الإنعاش وإعادة الإعمار إلى إطار سياسي وأمني متين، يوفر السلام والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

لذلك، نشجع الوفود على النظر في العناصر التمكينية المطلوبة، بما في ذلك الترتيبات المالية والحكومية والأمنية. نحن بحاجة ماسة إلى توفيرها حتى تكون جهود إعادة الإعمار مستدامة وشاملة، وقادرة على دعم السلام على المدى الطويل.

الوضع الإنساني

ثانيًا، ستسعى مجموعة العمل التابعة لنا إلى تحديد كيفية معالجة الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قال رئيس وزرائنا كير ستارمر هذا الأسبوع، فإن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق.

لقد أُغلقت تمامًا أو قُيّدت بشدة سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار، وجميع السكان معرضون لخطر المجاعة وفقًا لأحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في 12 مايو/أيار. في هذه الأثناء، لا يزال الرهائن يُحتجزون في ظروف مُريعة.

وقد أوضح الأمين العام ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية فورًا، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية.

وخصصت المملكة المتحدة 135 مليون دولار هذا العام لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

وستبحث مجموعة العمل التابعة لنا كيفية ضمان التمويل الكافي للاستجابة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان توافقها مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. وهذا يشمل احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

دعم أونروا

ثالثًا وأخيرًا، تُقدم الأونروا خدمات أساسية ومساعدات إنسانية مُنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة. إنها لا غنى عنها. ولهذا السبب، قدمت المملكة المتحدة في السنة المالية الماضية 55 مليون دولار كتمويل لدعم عملها الهام.

ومع ذلك، لا تزال الأونروا تُواجه عجزًا يزيد عن 450 مليون دولار من ميزانيتها البالغة 880 مليون دولار، حيث تُواجه أكبر أزمة إنسانية شهدتها المنظمة في تاريخها.

ستنظر مجموعتنا العاملة في الدعم الإضافي الذي يمكننا جميعًا تقديمه للأونروا، بما في ذلك من خلال تأمين مساهمات مالية مستدامة.

وقال البيان: ترد تفاصيل إضافية حول أهداف مجموعتنا العاملة الخامسة في المذكرة المفاهيمية التي تم توزيعها. ونشجع الوفود ومنظومة الأمم المتحدة على تقديم مساهمات كتابية حول الأسئلة التوجيهية بحلول يوم الجمعة، 30 مايو/أيار.

وختم البيان البريطاني قائلا: لطالما أكدت المملكة المتحدة على أن السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين.

ونتطلع إلى العمل مع زملائنا المصريين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وزملائنا في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة للمساعدة في تنظيم مؤتمر يُسهم في تحقيق هذا الهدف.