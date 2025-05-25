إيلاف من القاهرة: عثرت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الجيرة على جثمان، الشاب "أحمد" حفيد" سيدة الأعمال المصرية نوال الجدوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا والمتهم بواقعة سرقتها الكبرى.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الشاب المصري داخل مسكنه أثر اصابته بطلق ناري وعلى جسده أثار إصابات في ظروف غامضة.

وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في جمع المعلومات والتحري لكشف حقيقة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، والذي كشفت فيه عن تعرضها لسرقة ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية إضافة إلى كمية من الذهب.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، من الدكتورة نوال الدجوي تدعي اكتشافها تغيير في كوالين وأرقام عدد من الخزائن الخاصة بها والموجودة داخل شقة سكنية ملكها في منطقة أكتوبر.

وأضافت الدجوي في بلاغها، أن الخزائن كانت بها مبلغ 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني 15 كيلو ذهب، وبعد فتحهم لم تجد الأموال أو الذهب فوجهت اتهام إلى حفيديها.

ووجهت سيدة الأعمال المصرية الاتهامات في واقعة سرقتها لحفيدها، بسبب خلافات ميراث بينهما، كانت قد شهدت من قبل العديد من القضايا بينهما في المحاكم، من بينها قضية حول أهلية الدكتورة نوال الدجوي بشأن وضعها العقلي والنفسي.

وفي نفس السياق أنكر الحفيدين الاتهامات برمتها وكشفا عن وجود خلافات وصلت إلى بلاغات ودعاوى قضائية بين الطرفين، ومن بينها دعوى حجر على جدته قد تم رفضها وتقدم بطلب استئناف على الحكم، ونفى صلتهما بالواقعة وعدم حوزتهما لمفاتيح الشقة أو الخزائن مؤكدين أن المفاتيح كانت في حوزتها ولم تصل إليهما نهائيا.