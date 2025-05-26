إيلاف من باريس: أثارت الفضيحة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعرضت للصفع من قبل زوجته بريجيت، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي انتشر عبر نطاق واسع، ظهر فيه الرئيس الفرنسي وهو في حالة من الذهول، بعد أن فتحت الطائرة التي كان على متنها أبوابها حتى ينزل منها في مطار فيتنام، ليتفاجأ بذراعين تمتدان تحوه ويتلقى بدها صفعة على وجهه.

🚨Emmanuel and Brigitte Macron arrive in Vietnam.



Looks like Brigitte found out about Macron’s relationship with Zelensky and Starmer and he ain’t happy about it. pic.twitter.com/AlAXOIk4yZ — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) May 26, 2025

والذراعان اللتان امتدتا نحو ماكرون كانت ترتديان اللون الأحمر، وبعد أن نزل الرئيس الفرنسي من الطائرة، ظهرت إلى جانبه زوجته التي كانت بدورها ترتدي اللون الأحمر.

وقد نشر أحد الحسابات على منصة "إكس" الفيديو وعلق قائلا: "الإذلال: بمجرد وصوله إلى فيتنام، وجد إيمانويل ماكرون نفسه في خضم مشادة كلامية مع بريجيت... في اللحظة التي فُتح فيها باب الطائرة".

وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) نفت في البداية صحة الفيديو، إلا أن مقربين من ماكرون أوضحوا ما حدث كان مجرد "مداعبة لطيفة" بين الرئيس وزوجته.

وقال فريقه: "كانت لحظة استرخاء ما قبل بدء البرنامج الرسمي، وكان الزوجان يتمازحان. إنه مشهد من الألفة بينهما. ولم يكن الموقف ليتطلب أكثر من ذلك حتى يتحول إلى مادة خصبة لأصحاب نظريات المؤامرة".