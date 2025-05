إيلاف من باريس: أثارت الفضيحة التي تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعرضت للصفع من قبل زوجته بريجيت، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي انتشر عبر نطاق واسع، ظهر فيه الرئيس الفرنسي وهو في حالة من الذهول، بعد أن فتحت الطائرة التي كان على متنها أبوابها حتى ينزل منها في مطار فيتنام، ليتفاجأ بذراعين تمتدان تحوه ويتلقى بدها صفعة على وجهه.

🚨Emmanuel and Brigitte Macron arrive in Vietnam.



Looks like Brigitte found out about Macron’s relationship with Zelensky and Starmer and he ain’t happy about it. pic.twitter.com/AlAXOIk4yZ