إيلاف من دبي: تسببت محاولة أحد ركاب رحلة تابعة لشركة "آل نيبون إيرويز" اليابانية، والتي كانت متجهة من طوكيو إلى هيوستن، بفتح باب الطوارئ في منتصف الرحلة، في حالة من الفوضى والذعر، دفعت بقائد الطائرة إلى تغيير مسارها نحو مطار سياتل حيث هبطت اضطرارياً فجرًا عند الساعة 4:20، بعد 45 دقيقة من الحادثة.

وبحسب ما وثّقته مشاهد فيديو نشرتها صحيفة Daily Mail البريطانية، فقد وقعت الحادثة بعد نحو تسع ساعات من انطلاق الرحلة، حين نهض رجل فجأة من مقعده، واندفع نحو باب الطوارئ، بينما كان أغلب الركاب نائمين. وأظهر التسجيل قيام راكبين أميركيين – وصفتهما إحدى الراكبات بأنهما "قدامى في الخدمة العسكرية" – بمحاصرته، وتثبيته في مقعده، ثم تقييده باستخدام أربطة بلاستيكية.

وقال أحدهما للمشتبه به أثناء السيطرة عليه: "لن تصل إلى تلك النافذة"، فيما تمكّن الطاقم من تهدئة الوضع وتثبيت الراكب في المقاعد الخلفية لأكثر من ساعة، وفقًا لشهادة راكبة تُدعى آشلي لقناة Fox 26.

وأضافت آشلي: "في البداية اعتقدت أنه مريض، لكنه اندفع نحو الباب، فهبّ الرجلان فوراً. لقد تصرفا بهدوء وبطريقة مدرّبة. لا أعتقد أنني كنت سأعرف ما أفعل في مثل هذا الموقف".

وقبل الوصول إلى سياتل بثلاث ساعات فقط من هيوستن، قرّر قائد الطائرة تحويل مسار الرحلة، وتم الهبوط خلال 45 دقيقة من بدء الحادث. وعند الوصول، صعد رجال الشرطة على متن الطائرة، حيث أمسكوا بالمشتبه به وطلبوا منه التعاون، محذّرين من استخدام القوة إذا قاوم.

وخلال عملية الهبوط، أفادت آشلي بأن راكباً آخر بدأ في التصرف بطريقة "غريبة" أيضاً، ما زاد من توتر الأجواء في المقصورة، وأدى إلى اصطحابه هو الآخر من قِبل الشرطة عند الوصول.

وقال متحدّث باسم مطار سياتل إن الراكب الأساسي "كان يعاني من نوبة صحية"، وتم نقله إلى مستشفى قريب لتقييم حالته. ولم تُعلن السلطات، حتى مساء السبت، عن هويته أو ما إذا كانت ستُوجّه إليه تهم.

وأكد خبراء الطيران أن محاولة فتح أبواب الطائرات أثناء التحليق "غير ممكنة عمليًا"، بسبب فرق الضغط الكبير بين داخل المقصورة وخارجها، مما يجعل الأبواب مُحكمة الإغلاق أثناء الطيران.