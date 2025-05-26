إيلاف من لندن: تتجه الاتهامات الفرنسية صوب الكرملين لتأجيج نظريات المؤامرة حول الرئيس ايمانويل ماكرون بعد "حادثة هانوي" التي أظهرها شريط فيديو عن صفعة وجهتها بريجيت لزوجها.

ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وفيه تظهر زوجته بريجيت وهي تدفع وجهه بعيدًا أثناء نزولهما من طائرة في فيتنام، في المحطة الأولى من جولتهما في جنوب شرق آسيا.

وفي حديثه للصحفيين في هانوي يوم الاثنين، تناول ماكرون المقطع مباشرةً، نافيًا التكهنات التي أثارها. وقال: "هناك مقطع فيديو يُظهرني أمزح وأُمازح زوجتي، وهذا يُصبح نوعًا من الكارثة الجيوكواكبية، حتى أن البعض يطرح نظريات لتفسيرها".

وأقرّ ماكرون بصحة المقطع، لكنه انتقد استغلاله. "جميع مقاطع الفيديو حقيقية، ونعم، أحيانًا يُتلاعب بها الناس، لكنهم يُنسبون إليها كل أنواع الهراء".

ويُظهر المقطع القصير باب الطائرة يُفتح، ويظهر ماكرون عند المدخل. وبعد ثوانٍ، تمتد يدا بريجيت ماكرون من الجانب وتضغطان على وجه الرئيس فيما يبدو وكأنه دفعة مفاجئة.

بدا ماكرون مندهشًا للحظة، لكنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه ولوّح للصحافة في الخارج.

ولوحظ أنه بينما كان الزوجان ينزلان الدرج، مدّ ماكرون ذراعه لبريجيت، التي لم تمسك به، واختارت بدلاً من ذلك التمسك بالدرابزين.

الاليزيه ينكر فيعترف

وأنكر قصر الإليزيه في البداية وقوع الحادث على متن الطائرة، قبل أن يُقلّل لاحقًا من أهميته.

وصرّح مصدر مقرب من الرئيس لقناة BFM TV التابعة لشبكة CNN أن الزوجين كانا يتشاجران فحسب. كانت "لحظة تقارب"، وفقًا لمصدر في الإليزيه.

وقال المصدر لشبكة CNN يوم الاثنين: "كانت لحظة استرخى فيها الرئيس وزوجته لآخر مرة قبل بدء الرحلة، يتبادلان المزاح".

وأضاف المصدر: "لم نعد بحاجة إلى المزيد لإطعام منظّري المؤامرة"، مشيرًا إلى أن المتصيدين الموالين لروسيا سارعوا إلى تحويل اللحظة إلى جدل.

كان ماكرون في طليعة الجهود المبذولة للاتفاق على رد أوروبي منسق للدفاع عن أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي الشامل عام ٢٠٢٢.

تضليل إعلامي

وتأتي حادثة هانوي في الوقت الذي يواجه فيه ماكرون موجة أخرى من التضليل الإعلامي على الإنترنت. ففي وقت سابق من هذا الشهر، نفى قصر الإليزيه ادعاءً انتشر على نطاق واسع - ضخّمه مسؤولون في الكرملين - بأن الرئيس الفرنسي كان يتعاطى الكوكايين على متن قطار متجه إلى كييف برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

وزعمت الشائعة، التي تعود إلى حسابات مؤيدة لروسيا، زوراً أن منديلاً ورقياً مجعداً التقطه ماكرون كان كيس كوكايين. ونشر قصر الإليزيه رداً على ذلك عبر الإنترنت مع تعليق: "هذه منديل ورقي. لمجرد النفخ... عندما تصبح الوحدة الأوروبية غير مريحة، فإن التضليل الإعلامي يجعل المنديل الورقي البسيط يبدو وكأنه مخدرات".

غذّت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الكرملين، هذا الادعاء، مُلمّحةً إلى أن المشهد جزء من خلل أوروبي أوسع. وأدان مسؤولون فرنسيون الحملة، مُعتبرين إياها جزءًا من جهود موسكو المُستمرة لإضعاف وحدة الغرب بشأن أوكرانيا، والتلاعب بمحادثات السلام من خلال روايات كاذبة وتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.