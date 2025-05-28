إيلاف من لندن: ماذا يعني فشل المركبة الفضائية (ستارشيب Starship) لخطط الملياردير الأميركي إيلون ماسك في المريخ؟

يشتهر ماسك بالمبالغة في وعوده بشأن التوقيتات، ولكنه في النهاية يُقدم تقنيات تُحدد ملامح عصر جديد - ولكن هل هذه علامة مبكرة على أنه قد تجاوز الحد؟

ربما لم تصطدم خطط إيلون ماسك للذهاب إلى المريخ بالأرض، ولكنها بالتأكيد عانت من انتكاسة كبيرة.

انتهت الرحلة التجريبية التاسعة لستارشيب، مركبة سبيس إكس SpaceX الفضائية المصممة خصيصًا لجعل البشر "جنسًا بين الكواكب"، بخروجها عن السيطرة فوق المحيط الهندي.

كان هذا هو الفشل الثالث على التوالي لستارشيب.

الآلة التي كان يُروّج لها ماسك لنقل البشر إلى المريخ بحلول عام 2028 لم تدور بعد حول الأرض.

تبدو خطط ماسك القريبة للمريخ أشبه بالخيال العلمي. ليس من المستغرب إذن إلغاء تحديث ماسك الذي طال انتظاره، والذي يوضح تفاصيل برنامجه للمريخ، والذي كان من المقرر أن يتزامن مع الرحلة التجريبية. نشر ماسك، كعادته، بعد الاختبار بوقت قصير، تدوينةً حول الدروس المستفادة من رحلة الاختبار وكيف سيُكثّف البرنامج من الآن فصاعدًا.

كان نهج ماسك "السريع في الفشل" في تطوير الصواريخ أساسيًا في أن تصبح سبيس إكس، بفارق كبير، أنجح شركة إطلاق فضائي في التاريخ.

وعود مبالغ فيها

سواءً في مجال السيارات الكهربائية أو الصواريخ، يُعرف ماسك بتقديم وعود مبالغ فيها بشأن التوقيتات، ولكنه في النهاية يُقدّم تقنيات تُحدّد مسار عصر جديد.

ولكن هل هذه علامة مبكرة على أنه قد تجاوز الحد فيما يتعلق بمشروع ستارشيب؟

إلى جانب محاولته التغلب على فشلين مُذهلَين لصاروخ ستارشيب في الاختبارات في وقت سابق من هذا العام، كانت هذه أول محاولة لإطلاق صاروخ مُعزّز سوبر هيفي مُعاد استخدامه. إعادة تدوير الصواريخ هي ما مكّن سبيس إكس من الهيمنة على مجال الإطلاق بمركباتها فالكون 9 وفالكون هيفي.

كما أنها ضرورية للاستمرارية التجارية لنظام ستارشيب.

الانفجار الأحدث

كان أداء الصاروخ المُعزّز المُجدّد مثاليًا تقريبًا، حيث أوصل ستارشيب إلى الفضاء. لكنها انفجرت أثناء عملية "حرق الهبوط" - وهي ليست النتيجة التي كان المهندسون الذين يحاولون إثبات إمكانية إعادة الاستخدام يتمنونها.

بصرف النظر عن مساعدة دونالد ترامب في الوفاء بوعده بوضع الأمريكيين على المريخ خلال فترة رئاسته، فإن خطط ماسك للمريخ هي في معظمها مشروع شخصي.

لكن هذا الفشل الأخير قد يكون له تأثير أوسع على حظوظ ماسك.

أصيب المستثمرون بالذعر بعد تحول ماسك، الذي حمل منشارًا آليًا، وبإشارة يد مشكوك فيها، إلى السياسة الأمريكية.

هل أضرت فترة ابتعاده عن شركاته للسيارات الكهربائية والفضاء والروبوتات والذكاء الاصطناعي بأداء هذه الشركات؟

ومع أن ستارشيب برنامج تجريبي، منفصل تمامًا عن مشروع إطلاق فالكون الناجح، فهل هو تصميم قابل للتطبيق؟ وحتى لو كان كذلك، فما مدى استنزاف برنامجه الاختباري المحفوف بالمخاطر للشركة ككل؟

تُعدّ سبيس إكس وستارشيب محوريين في خطط ناسا لإعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول عام ٢٠٣٠. ونظرًا لأن ستارشيب لم تدور بعد حول الأرض، ناهيك عن الهبوط عليها مجددًا، فإن وكالة الفضاء الأمريكية يجب أن تنظر بجدية أكبر إلى منافسي ماسك، مثل شركة بلو أوريجين الفضائية التابعة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، لتكثيف جهودهم.

عقود دفاعية كبرى

يريد ماسك أيضًا استخدام قدرة ستارشيب على رفع الأحمال الثقيلة للفوز بعقود دفاعية كبرى، مثل درع ترامب الصاروخي "القبة الذهبية".

سيكون من الجرأة أن يراهن مستثمر ضد قدرة ماسك على تطويع التكنولوجيا لإرادته في نهاية المطاف.

ولكن حتى أغنى رجل في العالم لا يستطيع تغيير الزمن، أو قوانين الفيزياء، بما يتناسب مع طموحاته.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/what-starship-failure-means-for-elon-musks-mars-plans-13375824