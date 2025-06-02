إيلاف من لندن: أُدين رجلٌ بجريمة حرقه مصحفًا أمام القنصلية التركية في لندن، في قضية أثارت جدلًا حول حرية التعبير، وهي ارتكاب جريمة إخلال بالنظام العام ذات طابع ديني مُشدد.

اتُهم حميد كوسكون بالصراخ "تباً للإسلام" و"الإسلام دين الإرهاب" وهو يرفع نسخةً محترقة من المصحف أمام مقر القنصلية التركية في منطقة نايتسبريدج، لندن، في فبراير/شباط الماضي.

وأُدين كوسكون اليوم الإثنين في محكمة وستمنستر الابتدائية اللندنية.

وكان الدفاع قد طالب بحماية حميد جوشكون "للتعبير عن انتقاده الشخصي لتركيا وموقفها من الإسلام"، وجادل بأن الإدانة ستُعيد تفعيل قوانين التجديف.

وقال القاضي ماكغارفا، في نطقه بالحكم: "كانت أفعالك في حرق المصحف في المكان الذي فعلته استفزازيةً للغاية، وكانت أفعالك مصحوبةً بألفاظ نابية في بعض الحالات موجهة نحو الدين، وكانت مدفوعةً، جزئيًا على الأقل، بكراهية أتباعه".

وأمر القاضي كوسكون بدفع غرامة قدرها 240 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى رسوم قانونية إضافية قدرها 96 جنيهًا إسترلينيًا.

ووصفت الجمعية الوطنية العلمانية (NSS)، التي تكفلت بمصاريفه القانونية بالاشتراك مع منظمة أخرى، الأمر بأنه "ضربة موجعة لحرية التعبير".

وأنكر الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ارتكابه سلوكًا مشينًا "على مسمع أو مرأى من شخص يُحتمل أن يتعرض للمضايقة أو القلق أو الضيق"، بدافع "العداء تجاه أعضاء جماعة دينية، وتحديدًا أتباع الإسلام"، خلافًا لقانون الجريمة والاضطرابات لعام 1998 وقانون النظام العام لعام 1986.

كما دفع ببراءته من تهمة بديلة وهي ارتكاب سلوك مشين "على مسمع أو مرأى من شخص يُحتمل أن يتعرض للمضايقة أو القلق أو الضيق"، خلافًا للمادة الخامسة من قانون النظام العام لعام 1986.

كانت التهمتان بديلتين، أي أن إحداهما فقط تنطبق، وليس كلتيهما.

حكومة أردوغان

وقال الادعاء إن كوسكون كتب على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على "الحكومة الإسلامية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "حوّل تركيا إلى قاعدة للإسلاميين المتطرفين ويسعى إلى إقامة نظام حكم يطبق الشريعة الإسلامية".

ويقود أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 20 عامًا، حزب العدالة والتنمية، الذي، على الرغم من نشوئه من حركات إسلامية سابقة وامتلاكه قاعدة دينية قوية، يصف نفسه بأنه حزب ديمقراطي محافظ، وينفي بشدة أن يكون إسلاميًا.

قوانين التجديف

وجادلت المحامية كاتي ثورن، المدافعة عن جوسكون، الأسبوع الماضي بأن الادعاء كان يحاول فعليًا إحياء قوانين التجديف، التي أُلغيت في إنكلترا وويلز عام 2008 واسكتلندا عام 2021.

واستمعت المحكمة الأسبوع الماضي إلى كوسكون، وهو من أصول كردية وأرمنية ولكنه وُلد في تركيا، وقد سافر من منزله في ميدلاندز وأحرق المصحف الشريف بعد ظهر يوم 13 فبراير.

وأظهرت لقطاتٌ عُرضت في المحكمة رجلاً آخر يواجه كوسكون، ويُزعم أنه يحمل سكينًا ويقول: "هذا ديني، لا تحرق القرآن".

يبدو أن التسجيل يُظهر كوسكون وهو يتراجع ويستخدم المصحف المحترق لصد المهاجم، الذي يُزعم أنه هاجمه مرة أخرى.

ويعتقد المدعى عليه، وهو ملحد، أنه كان يحتج سلميًا، وأن حرق القرآن حرية تعبير، حسبما استمعت إليه المحكمة.

حرية التعبير

قال ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية NSS: "إن نتيجة هذه القضية تُمثل ضربةً قويةً لحرية التعبير، وتُشير إلى استسلامٍ مُقلقٍ لقوانين التجديف الإسلامية".

وقال إنها تُرسي "حق النقض للمُقاطع" الذي "يُحفز ردود الفعل العنيفة لقمع الآراء التي تُعتبر مُسيئة".

وأضاف السيد إيفانز: "إن أفضل سبيل لتحقيق التماسك الاجتماعي ليس تقييد الحقوق، بل تعزيز ممارستها بحرية".