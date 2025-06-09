إيلاف من كييف: قال رئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى" فيكتور مدفيدتشوك إن رفض كييف استلام جثامين الجنود الأوكرانيين القتلى يعد سابقة لا مثيل لها.

وشدد على أن زيلينسكي سيضطر عاجلا أم آجلا إلى مواجهة كل ما سبق، وسيحاسب أمام الشعب الأوكراني على سياسته الإجرامية.

وأضاف مدفيدتشوك أن زيلينسكي قد يكون يخدع عائلات الجنود القتلى لتفادي دفع التعويضات، لافتا إلى أن مجرد استلام الجثث يتطلب موارد كبيرة، في وقت تعاني فيه المشارح الأوكرانية من الاكتظاظ، ولا تتوفر أماكن للدفن.

وأكد أن الرقم البالغ 6 آلاف جثة صادم، ويفضح كذب زيلينسكي الذي زعم سابقا أن عدد القتلى بلغ 46 ألفا، وهذا يعني أن روسيا تسلم دفعة واحدة تعادل 13% من الخسائر، وهو أمر غير منطقي في ضوء بيانات الصليب الأحمر التي تشير إلى وجود 400 ألف بلاغ عن مفقودين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير مدينسكي، أن روسيا بدأت في 6 يونيو تنفيذ عملية لتسليم أكثر من 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين، إلى جانب تبادل الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة من الأسرى، وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.

وأوضح أن الجانب الأوكراني لم يحضر إلى موقع التبادل رغم الإعلان المسبق عن موعده.

من جانبه، قال ألكسندر زورين عضو الوفد الروسي في المفاوضات، إن أوكرانيا لم تتجاوب مع الاتصالات، ما أدى إلى فشل عملية تبادل الجثامين والأسرى.

وفي السياق ذاته، تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عما إذا كان قرار عدم استلام جثامين الجنود الأوكرانيين قد اتخذه زيلينسكي شخصيا، أم أن حلف "الناتو" هو من منعه من ذلك.