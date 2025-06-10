إيلاف من دمشق: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن بعض المجموعات "المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام السابق تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي".

وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي لعضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم الثلاثاء أن الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي.

وأشار إلى أن "450 ألف منخرط في القتال مع ميلشيات النظام البائد ضد السوريين".

ولفت المتحدث باسم الوزارة أنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية "تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم".

وأوضح "123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري".

وقال البابا: "بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطا من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها".

وأردف البابا "نثني على الانتقادات الشعبية ونعتبرها حرصا على تحقيق العدالة، ونرى ردة الفعل الشعبية بعين الإيجابية".