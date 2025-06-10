إيلاف من لندن: رحّلت السلطات الإسرائيلية ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ بعد أن استولى جيشها على سفينة المساعدات المتجهة إلى غزة.

كانت الناشطة المناخية، البالغة من العمر 22 عامًا، واحدة من اثني عشر شخصًا كانوا على متن اليخت "مادلين" الذي يرفع العلم البريطاني، والذي أبحر من صقلية في الأول من مايو/أيار في مهمة تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استولت على السفينة وأحضرتها إلى الشاطئ يوم الاثنين، قائلةً إن الركاب "يخضعون لفحوصات طبية للتأكد من أنهم بصحة جيدة".

وفي منشور على موقع X يوم الثلاثاء، نشرت الوزارة صورة لثونبرغ على متن طائرة، وقالت إنها متجهة إلى السويد عبر فرنسا.

بيان منظمة عدالة

وأعلنت منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية في إسرائيل تمثل ركاب "مادلين" الاثني عشر، أن ثونبرغ وناشطين آخرين وصحفيًا وافقوا على ترحيلهم ومغادرة إسرائيل.

وأضافت منظمة عدالة أن نشطاء آخرين رفضوا الترحيل محتجزون، ومن المقرر أن تنظر السلطات الإسرائيلية في قضيتهم.

وقال ائتلاف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين - الذي كان يُشغّل اليخت - حوالي الساعة الواحدة صباحًا إنه "من المتوقع نقل المجموعة إلى مركز احتجاز الرملة ما لم يوافقوا على المغادرة فورًا".

وأضافت المنظمة الحقوقية: "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المتطوعين وإعادة المساعدات المسروقة. احتجازهم غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي".