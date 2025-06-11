إيلاف من لندن: غادر خابي لام، أشهر شخصية تيك توك في العالم، الولايات المتحدة بعد احتجازه من قبل عملاء فيدراليين (إف بي آي).

صرح متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بأن المؤثر السنغالي الإيطالي - الذي لديه 162.2 مليون متابع على تيك توك - احتُجز يوم الجمعة في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس بعد "تجاوزه مدة تأشيرته".

وأضاف المتحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة في 30 أبريل، وسُمح له بمغادرة البلاد دون أمر ترحيل بموجب مغادرة طوعية.

وحسب القانون الأميركي، يمكن منع من صدرت بحقهم أوامر ترحيل من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عقد من الزمن.

أثناء وجوده في الولايات المتحدة، حضر لام - واسمه القانوني سيرينج خابان لام - حفل ميت غالا وحفل معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك. اشتهر على الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان يتفاعل مع مقاطع فيديو معقدة لحيل الحياة دون أن ينطق بكلمة.

مع ملايين المتابعين، وقّع شراكة لسنوات عديدة مع علامة (هوغو بوس) للتصميم عام 2022، وعُيّن سفيرًا للنوايا الحسنة لليونيسف في يناير من هذا العام.

ولم يُعلّق لام علنًا على اعتقاله، واستمر في النشر على تيك توك منذ ذلك الحين.

لدى لام أيضًا أكثر من 78 مليون متابع على إنستغرام بعد أن تغلب على كيارا فيراني باعتبارها أكثر إيطالية متابعة على المنصة. ويعد لام أكثر تيك توكر متابعة في إيطاليا وجميع أنحاء العالم.