

إيلاف من طهران: أفادت قناة I24NEWS العبرية بأن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران بلغت ذروتها، لافتة إلى أنه "لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 2012".

وقال مراسل قناة i24NEWS العسكري يوسي يهوشوع إن إسرائيل تستعد لهذا الاحتمال هجوميا ودفاعيا، فيما تم التساؤل: "إسرائيل تعلم وتستطيع مهاجمة المنشآت النووية، لكن السؤال هو ما حجم الضرر الذي يمكن أن تُلحقه بمفردها؟"

في حين أفيد أيضا بأن عدد الشركاء السريين يصل إلى ثمانية فقط، وفي حال نشوب حرب، ستكون الصواريخ الإيرانية مُكثّفة للغاية في مواجهة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

يأتي هذا التقرير في وقت عبّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تراجع ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مشيرا إلى أن طهران لا تبدو متحمسة لخوض المفاوضات، وأن هناك ما يثير القلق على الجانب الإيراني.

وفي أعقاب اتصال هاتفي أجراه مساء الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح ترامب بأن البديل عن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون "خطيرا للغاية". كما أبلغ نتنياهو بأن واشنطن قدّمت عرضاً وصفه بـ"المعقول" لطهران في إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، أنه قدّم للرئيس ترامب خططا عسكرية لضرب إيران، وأكد جاهزيته لتنفيذها في حال تلقى الأوامر، إذا ما انهارت المحادثات النووية مع طهران.

على الجانب الإيراني، شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، على أن المقترح الأمريكي يتعارض مع مصالح إيران، مؤكدا على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، بأن إيران ستستهدف كافة القواعد الأمريكية في المنطقة في حال فرضت عليها الحرب، مشيرا إلى نجاح تجربة صاروخ إيراني جديد عالي القدرة التدميرية.

وفي تطور لافت، أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب مؤخرا، أن بلاده حصلت على وثائق حساسة تتعلق بالمشاريع والمنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الوثائق سيتم الكشف عنها قريباً.

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الاستحواذ على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي. ووفقا لموقع التلفزيون الإيراني، فإن الوثائق تتضمن آلاف الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والأمني، وقد نُقلت إلى داخل إيران في عملية سرية جرت قبل أسابيع، بعيدا عن الأضواء الإعلامية، لضمان سلامة المواد المنقولة.

وفي هذا السياق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الضربات الصاروخية التي ستُوجه إلى إسرائيل ستصبح أكثر دقة بفضل المعلومات الاستخباراتية الجديدة المتعلقة بالمنشآت النووية الإسرائيلية.



