إيلاف من الرباط: رغم أن نادي الوداد المغربي لم يعلن رسميا حتى الآن عن التوصل لاتفاق لضم المهاجم السوري عمر السومة، إلا أن اسمه ظهر ضمن قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية 2025 بموقع "الفيفا".

وقد أثار الوداد تكهنات الجماهير أمس الأربعاء، بعد نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيديو قصيرا وغامضا لشخص يؤدي التحية العسكرية، فسره كثيرون على أنه إشارة إلى انضمام عمر السومة، المعروف بلقب "العقيد".

ويرجح البعض أن سبب عدم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الآن هو أن السومة سيشارك مع الوداد فقط في مونديال الأندية، دون أن يتم تقييد إقامته الطويلة مع النادي.

كما أفادت بعض التقارير المغربية بأن الراتب المرتفع للنجم السوري يشكل عائقا أمام إدارة الوداد لتمديد وجوده مع الفريق "الأحمر" بعد نهاية البطولة.

وكان موقع "الميدان الرياضي" قد أكد أن مسؤولي نادي العروبة السعودي وقعوا مخالصة مالية مع عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الاتفاق على كافة الأمور رسميا خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما ذكره المصدر: "وقع نادي العروبة مخالصة مع المهاجم السوري عمر السومة قبل قليل، وسيوقع اللاعب مع نادي الوداد المغربي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية".

ووصل الوداد إلى واشنطن أمس الأربعاء وخاض تدريباته الأولى في غياب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين السومة، لكن من المتوقع أن يلتحق بالمعسكر خلال الساعات القادمة.

وستكون بداية الوداد في البطولة صعبة، حيث يلتقي مانشستر سيتي يوم 18 يونيو الجاري، قبل أن يواجه يوفنتوس والعين الإماراتي في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.