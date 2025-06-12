إيلاف من لندن: مع الحديث عن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية عسكرية لإيران، وجد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عامًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر لوسائل إعلام أميركية أن إسرائيل تدرس القيام بعمل عسكري ضد إيران في الأيام المقبلة - دون دعم أميركي.

وأكدت إيران أنها "التزمت دائمًا" بالتزامات الضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت طهران أنها "ليس لديها خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي"، وقالت إنها ستُطلق موقعًا جديدًا للتخصيب "في مكان آمن".

وأضافت إيران: "يجري التخطيط أيضًا لإجراءات أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقًا".

تأتي هذه التقارير في الوقت الذي يُقال فيه إن الرئيس الأمركي دونالد ترامب يُجري مناقشات متقدمة مع إيران بشأن اتفاق دبلوماسي لتقليص البرنامج النووي للدولة الشرق أوسطية.

ومع ذلك، صرّح السيد ترامب لبرنامج "بود فورس وان" على صحيفة نيويورك بوست بأن ثقته "تتراجع أكثر فأكثر" بشأن التوصل إلى اتفاق. صرّح مسؤول إيراني كبير يوم الخميس بأن إيران لن تتخلى عما تعتبره حقها في تخصيب اليورانيوم، خلافًا للمطالب الأميركية.

كلام خامنئي

في الأسبوع الماضي، صرّح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن التخلي عن هذا التخصيب يتعارض "بنسبة 100%" مع مصالح البلاد.

لطالما خشيت إسرائيل والولايات المتحدة من أن يكون برنامج إيران النووي يهدف إلى تطوير سلاح نووي، وهو أمر نفته طهران مرارًا وتكرارًا.

وسعى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي وقّعه الرئيس باراك أوباما، إلى وضع قيود على تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع العقوبات. إلا أن الرئيس ترامب انسحب في النهاية من الاتفاق.

وشهدت المنطقة المضطربة جهودًا مؤخرًا للتوصل إلى اتفاق جديد.

ضربة إسرائيلية

ويُقال إن إسرائيل أصبحت أكثر جدية بشأن توجيه ضربة أحادية الجانب لإيران، لا سيما مع ورود تقارير تفيد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يتضمن بنودًا تتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتعتبر إسرائيل هذه البنود غير مقبولة.

ستُمثل هذه الضربة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

مع تصاعد التوترات في المنطقة مع تطور المناقشات النووية واحتمال اندلاع اضطرابات، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء جميع الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

كما أذنت أميركا - بدلاً من أن تأمر - بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

ماذا يحدث؟

وقالت الدكتورة بورجو أوزجيليك، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث المعهد الملكي للشؤون الدولية (RUSI)، إنه من المهم الأخذ في الاعتبار وجود "مستوى عالٍ من المناورات النفسية قيد التنفيذ".

وأضافت في تعليقات شاركتها مع سكاي نيوز: "هذا تكتيك من جميع الأطراف المعنية، حيث يختبر كل طرف حدود الطرف الآخر حتى مع استمرار المحادثات بالتوازي".

وقالت إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن يكون إعلان الولايات المتحدة عن إجلاء جزئي لموظفي السفارة بمثابة إشارة إلى الاستعداد للتصعيد العسكري، وهو ما وصفته بأنه "مقامرة عالية المخاطر".

ربما تستعد الولايات المتحدة لردع الرد الإيراني في حال وقوع ضربة إسرائيلية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه استراتيجية حقيقية أم أنها محاولة لبناء النفوذ للضغط على طهران لإبرام "صفقة سريعة".

ويقول الدكتور أوزتشيليك إن هناك احتمالاً آخر يتمثل في أن جولة أولى من الضربات ضد إيران قد لا تشمل المواقع النووية بشكل مباشر، بل بنى تحتية وطنية حيوية أخرى لزيادة الضغط وتقليل التزام إيران بموقفها التفاوضي، لا سيما فيما يتعلق بنقطة وقف التخصيب تمامًا.