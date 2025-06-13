إيلاف من طهران: نشر الموساد الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق فيه "تواجد عملاء له داخل إيران، والذين قاموا بتركيب قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة داخل إيران".

وقال موقع Ynet إن الموساد نشر على غير العادة، سلسلة من مقاطع الفيديو من "هجمات إسرائيلية في قلب إيران، ومن عمليات القوات الخاصة للموساد في قلب الأراضي الإيرانية".

ووصف مصدر أمني إسرائيلي العملية التي نفذها الموساد بأنها استثنائية من حيث النطاق، وشارك في تنفيذها كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد، إلى جانب الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

ووفقا للمصدر، استندت العملية إلى سنوات طويلة من التخطيط الدقيق، وجمع المعلومات الاستخبارية، إلى جانب نشر قدرات سرية داخل إيران في وقت سابق، متحدثا عن 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي.

وكشف أن عملاء الموساد أقاموا قاعدة للطائرات المسيرة المفخخة بالقرب من العاصمة طهران، مؤكدا أن العملية تطلبت "تفكيرا خلاقا، وتخطيطا جريئا، وتنفيذا دقيقا لتقنيات متطورة، إلى جانب إشراك قوات خاصة وعملاء عملوا في عمق إيران، دون أن ترصدهم أجهزة الاستخبارات الإيرانية".