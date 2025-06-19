إيلاف من لندن: أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إن عدة بلاغات وردت صباح اليوم الخميس، عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعاً.



وأضافت أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة .



وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جداً، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.

أبو نصير



وكان شهود عيان من منطقة أبو نصير، أفادوا اليوم الخميس، بسقوط شظايا أجسام طائرة، أسفرت عن تضرر إحدى المركبات بشكل مباشر، دون أن تُسجل أي إصابات بشرية.



وقال الشهود إنهم سمعوا دويًا خفيفًا قبل سقوط هذه الشظايا.



وفي وقت سابق من صباح الخميس، دوت صافرات الانذار، في العاصمة عمّان، تزامنا مع ضربات صاروخية جديدة وجهتها إيران إلى الاحتلال الاسرائيلي.



وقالت مديرية الأمن العام، "الآن اطلاق صافرات الإنذار.. نهيب بالجميع البقاء في اماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والاماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة".

المفرق والأزرق

وأاصيبت طفلة 12 عاما، صباح اليوم الخميس، إثر سقوط مسيّرة في لواء الأزرق، وفق مديرية الأمن العام.



وقالت مديرية الأمن العام، إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، واسعفت لتلقي العلاج.



واضافت أنه نتج عن سقوط المسيّرة اضرار مادية لحقت بثلاث منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.



ومن جهة أخرى كشفت مديرية الأمن العام، عن سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.