إيلاف من روما: فيما يشبه المشهد المسرحي المثير للجدل، وثّقت عدسات الكاميرات لحظة غير مألوفة قام بها رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، خلال استقباله من قبل نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش مؤتمر "تعافي أوكرانيا 2025" الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما.

ففي مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، ظهر راما وهو ينحني على ركبته أمام ميلوني قبل مصافحتها، ما اعتبره البعض إيماءة احترام مبالغًا فيها، بينما رأى آخرون أنها لقطة طريفة تعكس طبيعة العلاقة الشخصية بين الزعيمين، رغم أن البروتوكول الدبلوماسي لا يتضمن مثل هذه الحركات بين قادة الدول.

🇦🇱🇮🇹 Albanian Prime Minister Edi Rama knelt (again) before meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni.pic.twitter.com/VhbnzgQn3m — kos_data (@kos_data) July 10, 2025

وبحسب RT، لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها راما بهذه اللفتة، إذ سبق أن كررها في مايو الماضي خلال زيارة ميلوني إلى العاصمة الألبانية تيرانا، على هامش قمة "المجموعة السياسية الأوروبية". وقد علقت ميلوني حينها مازحة: "إنه يفعل هذا فقط ليبدو بطوليًا!"، في إشارة إلى الفارق الكبير في الطول بينهما — حيث يبلغ طول راما نحو مترين، مقابل 1.60 متر لميلوني.

وتكررت الحركة نفسها في مناسبات دولية أخرى، منها قمة عُقدت في أذربيجان عام 2024، وكذلك خلال لقاء جمعهما في أبوظبي، حيث قدم راما هدية عيد ميلاد لميلوني بأسلوب وُصف حينها بأنه "غير بروتوكولي ولكن شخصي".

وبينما تباينت ردود الأفعال ما بين التهكم والتقدير، تبقى حركة راما مثار جدل حول الحدود الفاصلة بين العلاقات الشخصية والدبلوماسية، في زمن باتت فيه لقطات الفيديو والرمزيات البصرية تلعب دورًا بارزًا في تشكيل الانطباعات عن القادة وسلوكياتهم على الساحة الدولية.