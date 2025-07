إيلاف من روما: فيما يشبه المشهد المسرحي المثير للجدل، وثّقت عدسات الكاميرات لحظة غير مألوفة قام بها رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، خلال استقباله من قبل نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش مؤتمر "تعافي أوكرانيا 2025" الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما.

ففي مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، ظهر راما وهو ينحني على ركبته أمام ميلوني قبل مصافحتها، ما اعتبره البعض إيماءة احترام مبالغًا فيها، بينما رأى آخرون أنها لقطة طريفة تعكس طبيعة العلاقة الشخصية بين الزعيمين، رغم أن البروتوكول الدبلوماسي لا يتضمن مثل هذه الحركات بين قادة الدول.

🇦🇱🇮🇹 Albanian Prime Minister Edi Rama knelt (again) before meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni.pic.twitter.com/VhbnzgQn3m