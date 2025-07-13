إيلاف من لندن: في تصريحات لافتة غير مسبوقة، قال قائد شرطة العاصمة البريطانية إن القوة "مُفرطة" ونظام العدالة "مُحبط"، مُعترفًا بتحدي العنصرية "المُخزي" في لندن.

وقال السير مارك رولي إن "الغالبية العظمى" من ضباط الشرطة "أشخاص طيبون"، لكن إرث شرطة العاصمة يُثير قلق الجاليات السوداء.

وصرح قائد شرطة العاصمة، السير مارك رولي، لشبكة (سكاي نيوز) بأنه "من المُخزي" أن يكون الأولاد السود الذين ينشؤون في لندن "أكثر عرضة" للوفاة من الأولاد البيض.

وقال المفوض إن العلاقات مع الأقليات "صعبة بالنسبة لنا"، مُتحدثًا أيضًا عن حالة نظام العدالة وحجم قوة الشرطة.

أخطاء الشرطة

قال السير مارك، الذي عاد من التقاعد ليتولى رئاسة أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة عام ٢٠٢٢: "لا يمكننا التظاهر بخلاف ذلك بأن لدينا تاريخًا عريقًا بين الشرطة والمجتمعات السوداء، حيث أخطأت الشرطة كثيرًا.

ومع أننا نُصيب كثيرًا اليوم، إلا أننا ما زلنا نرتكب أخطاء. هذا أمرٌ لا شك فيه". أنا مُصرّ على ذلك قدر الإمكان." وقال إن "الغالبية العظمى" من القوة "أشخاص طيبون".

ومع ذلك، أضاف: "لكن هذا الإرث، مُضافًا إليه مأساة أن بعض هذه الجرائم تقع بشكل أكبر في المجتمعات السوداء، يُشكّل مشكلة حقيقية لأنه يُثير القلق."

وقال السير مارك، الذي يقود أيضًا شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، إن الأولاد السود الذين ينشؤون في لندن "أكثر عرضة للموت عند بلوغهم الثامنة عشرة" من الأولاد البيض. وأقرّ قائلًا: "أعتقد أن هذا مُخزٍ للمدينة".

تحديات

ويتمثل التحدي الذي يواجهنا، بينما نُحاول معالجة هذه القضايا، في تلك المواجهة التي تُنتج عن ذلك، سواءً كان ذلك من خلال عمليات التوقيف والتفتيش في الشوارع أو العمليات التي نسعى إليها.

وقال مفوض شرطة لندن: "يكمن الخطر في الوقوع في بيئة أقل ثقة. وهذا يُصعّب الأمر أكثر. لكن المنتصرين من ذلك هم جميع المجرمين".

وأضاف المفوض: "أنا مصمم على إيجاد طريقة لتجاوز هذا، لأنه إذا استطاعت الشرطة في المجتمعات السوداء إيجاد طريقة لمواجهة هذه القضايا، فسنتمكن معًا من منح الأولاد السود الذين ينشؤون في لندن فرصًا متساوية في الحياة مع الأولاد البيض، وهو ما لا نراه حاليًا.

وأشار إلى أن "الأمر لا يقتصر على الشرطة فحسب" وقال السير مارك: "أعتقد أن الأولاد السود أكثر عرضة للفصل من المدرسة، على سبيل المثال، من الأولاد البيض.

قضايا متعددة

وقال هناك قضايا متعددة متداخلة تُسهم في عدم التناسب." واضاف: "نحن مُرهَقون، لكن الأمل والعزيمة مُستمران."

وقال السير مارك إن شرطة العاصمة "خدمة مُرهَقة"، لكن من يتصلون برقم الطوارئ 999 يتوقعون حضور ضابط.

وقال السير مارك: "إذا كنتَ في خضم أزمة وحدث أمرٌ مُريع واتصلتَ برقم الطوارئ 999، فسيصل الضباط بسرعة كبيرة."

واضاف: "لا أتظاهر بأننا لسنا مُرهَقين. نحن أصغر مما أعتقد أننا يجب أن نكون، لكنني لا أريد أن أُعطي انطباعًا بفقدان الأمل أو نقص العزيمة."

وأضاف: "لقد رأيتُ عمدة لندن ووزير الداخلية يُناضلان بشدة من أجل توفير موارد للشرطة." وقال: ليس الأمر كما كنت أتمنى، ولكنه أفضل مما كان ليكون لولا جهودهم.

انهيار العدالة

وقال مفوض عام شرطة لندن: نظام عدالة "على وشك الانهيار" يواجه تأخيرات "مروعة" ويمكن أن يكون "محبطًا" لضباط الشرطة.

وقال: "الأمر المحبط هو أن النظام - ولا يوجد نظام مثالي - عندما يفشل في تغيير حياة الشخص وتوجيهه نحو الطريق الصحيح، يصبح الأمر أشبه بباب دوار".

وأضاف: "عندما يحدث ذلك، يكون الأمر محبطًا للضباط بالطبع. لذا، كلما زادت نجاح السجون وبرامج الإفراج المشروط في إرشاد الناس إلى حياة ملتزمة بالقانون، كان ذلك أفضل".

وقال: " لكن هذا تحدٍّ حقيقي. أعني، نحن نتحدث مباشرةً بعد أن نشر السير برايان ليفسون تقريره عن نظام العدالة الجنائية الذي يوشك على الانهيار".

وقال السير مارك: "ومن الضروري للغاية أن تُجرى هذه الإصلاحات والإصلاحات التي يتحدث عنها بسرعة كبيرة، لأن النظام أصبح الآن مُرهقًا للغاية."

ويشار ختاما، إلى أن تعليقات رئيس شرطة العاصمة تأتي بعد عامين من صدور تقرير رسمي خلص إلى أن الشرطة عنصريةٌ مؤسسيًا، وكارهةٌ للنساء، ومعاديةٌ للمثليين.