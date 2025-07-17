إيلاف من دمشق: وجهت مجموعة تطلق على نفسها اسم "العصائب الحمراء" ضمن صفوف الجيش السوري، تهديدًا مباشرًا إلى إسرائيل، متوعدةً برد دموي في حال تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لأي أذى.

وجاء في بيانها التحذيري، الذي صيغ بالعربية والعبرية: "بسم الله الرحمن الرحيم، إلى نتنياهو ابن اليهودية، والله الذي لا إله غيره، إن آذيتم الرئيس السوري أحمد الشرع، ستتحول أرض الشام إلى أنهار من الدماء".

التحذير أتى في أعقاب تصعيد عسكري غير مسبوق، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أربع غارات استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية الواقع في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. وسبق تلك الضربات، غارتان بطائرات مسيرة على المبنى ذاته، بحسب ما أفاد به مراسل قناة RT، الذي أشار إلى أن القصف الجوي أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل.

كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي محيط "قصر الشعب" الرئاسي الواقع على جبل قاسيون على أطراف دمشق، ما رفع منسوب التوتر داخل الأوساط السياسية والعسكرية في سوريا.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال انخراط في عدة أيام من القتال داخل الأراضي السورية، لافتة إلى تحريك وحدات عسكرية ونقل طائرات مسيّرة ومقاتلة نحو الجبهة الشمالية. كما ذكرت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى الجبهة السورية، مع ترجيحات بوصول لواء المظليين أيضًا إلى سوريا.

وبحسب المصدر ذاته، نفذت إسرائيل حتى الآن نحو 160 غارة جوية بطائرات مسيرة ومقاتلات حربية، استهدفت بشكل رئيسي مناطق في محافظة السويداء، إلى جانب مواقع في العاصمة دمشق.

وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة: "نحشد قواتنا في مرتفعات الجولان ونستعد لعدة أيام من القتال"، مضيفًا أن هناك تبادل رسائل مستمر مع الإدارة الأميركية بشأن التطورات الأخيرة.