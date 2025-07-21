إيلاف من لندن: أصدرت 25 دولة غربية بيانًا مشتركًا بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلةـ داعية إلى وقف فوري للحرب في غزة..

وقع البيان وزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات.

نص البيان

وقال البيان: نحن الموقعون، نجتمع معًا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن.

لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة. إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية.

ندين توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة.

إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمرٌ مرفوض. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

لا يزال الرهائن المحتجزون بقسوة لدى حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعانون معاناةً بالغة. ندين استمرار احتجازهم وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. إن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.

ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية.

ندعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي. إن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة إنسانية" غير مقبولة على الإطلاق. التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

نعارض بشدة أي خطوات نحو تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن خطة الاستيطان E1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم. في غضون ذلك، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما تصاعدت أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. يجب أن يتوقف هذا.

نحثّ الأطراف والمجتمع الدولي على التكاتف في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع المُريع، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم. إن المزيد من سفك الدماء لا طائل منه. ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك.

وخلص البيان إلى القول: نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري، وإيجاد مسار سياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.