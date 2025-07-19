قُتل 43 فلسطينياً جرّاء قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت، من بينهم 32 شخصاً من منتظري المساعدات الإنسانية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في القطاع محمود بصل، إن القتلى من منتظري المساعدات الإنسانية بينهم سيدة وعدد من الأطفال إضافة إلى أكثر من 100 إصابة، وقد لقوا حتفهم "قرب مركزين لتوزيع المساعدات غرب خان يونس ورفح" في جنوب القطاع.

وذكر شهود عيان أنه مع تجمع مئات الفلسطينيين في محيط مركز توزيع المساعدات التابع لـ"مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، قرب خان يونس، أطلق جنود إسرائيليون النار.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق" من التقارير بشأن إطلاق النار، رداً على استفسار وكالة فرانس برس.

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وقال عبد العزيز عابد، بالغ من العمر 37 عاماً، لفرانس برس إنه توجه مع خمسة من أقاربه قبل شروق الشمس إلى منطقة الطينة للحصول على مساعدات، وإن الجنود "الإسرائيليين فتحوا النار بكثافة على الناس وقتلوا وأصابوا كثيرين منهم".

وأضاف "لم أتمكن أنا وأقاربي من الحصول على شيء. كل يوم أذهب هناك ولا نجني إلا الرصاص والتعب بدلاً من الطعام"، متابعاً "ارحموا أهل غزة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم السبت، ما أسمته بـ"جرائم القتل الجماعي التي تستهدف مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة..".

واعتبرت الوزارة في بيان، أن "هذه الجريمة تشكل حلقة جديدة في مسلسل القتل العمد الذي يلاحق أكثر من مليوني مواطن في القطاع، بأشكال متعددة تشمل القصف والتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والأدوية، في محاولة لفرض التهجير القسري عليهم".

"الوجود الكاثوليكي سيبقى في غزة مهما حدث"

وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه تم رفض طلبات العديد من الوكالات بالدخول إلى غزة.

وبيّنت أن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى أن تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة تم تجديدها في الآونة الأخيرة لفترات أقصر من المعتاد، وتم حجب التصاريح الممنوحة للموظفين الفلسطينيين لدخول القدس الشرقية.

وقالت كانيكو "في الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا أن السلطات الإسرائيلية لن تمدد تأشيرة رئيس مكتبنا الحالي جوناثان ويتال إلى ما بعد أغسطس/ آب. جاء ذلك مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول مقتل أشخاص يتضورون جوعاً أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام".

وفي سياق منفصل، دخل بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى غزة يوم الجمعة، لتقديم المساعدات الإنسانية للمصابين في القصف الإسرائيلي على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع الفلسطيني.

وقال في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن الوجود الكاثوليكي سيبقى في غزة "مهما حدث"، وعبّر عن شكوكه إزاء تصريحات إسرائيل بأن القصف جاء بطريق الخطأ.

وقال "لسنا هدفاً. يقولون إنه كان خطأ. حتى لو كان الجميع هنا يعتقد أنه لم يكن كذلك".

وكتب أندريا تورنييلي، مدير التحرير في دائرة الاتصالات بالفاتيكان، على موقع الفاتيكان الرسمي أن تصريحات إسرائيل بأن الهجوم ناجم عن خطأ ووعودها بإجراء تحقيق "لا يمكن أن تكون مطمئنة".

وقال "ليس فقط لأنها تتناقض مع صور المساجد التي تحولت إلى أنقاض والكنائس التي تعرضت لهجمات.. بل أيضاً لأنه وبعد مرور عام ونصف العام، لم تظهر بعد أي نتائج للتحقيق في مقتل امرأتين مسيحيتين برصاص قناص في الكنيسة بغزة".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 58667 فلسطينياً في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.