إيلاف من الرباط: اعلن بيان لوزارة الخارجية المغربية،الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أعطى تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة سكان قطاع غزة.

وتتكون هذه المساعدة، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.



وذكر البيان ذاته أنه سيتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.



وخلص البيان إلى أن هذه المساعدة الإنسانية "تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق".