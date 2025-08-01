إيلاف من أبوظبي: في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول تصاعد التهديدات الأمنية ضد الإسرائيليين، أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإجلاء معظم دبلوماسييها وعائلاتهم من الإمارات، مساء الخميس، في إجراء وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الطارئ" عقب تلقي تحذير أمني "ساخن".

التعليمات شملت طاقم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي، إضافة إلى أسرهم، فيما تقرر أن يكون السفير يوسي شلي آخر من يغادر. الخارجية الإسرائيلية التزمت الصمت حيال التفاصيل، مكتفية بالتصريح: "الوزارة لا تعلق على توجيهات الأمن المقدمة لموظفيها"، ما أضفى على القرار طابعًا أكثر غموضًا وإثارة.

التحرك الإسرائيلي جاء بعد تحذير أصدره مجلس الأمن القومي في تل أبيب، شدد فيه على خطورة الأوضاع الأمنية في الإمارات، مستندًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران، إلى جانب تنظيمات من بينها حماس، حزب الله، والجهاد العالمي، تكثف جهودها لضرب مصالح إسرائيلية ويهودية، لا سيما خلال المناسبات والأعياد.

وبحسب بيان المجلس، فإن الحافز لدى هذه الجماعات للانتقام ارتفع بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى تداعيات حرب غزة الأخيرة، والتي وصفتها أطراف دولية بأنها "حرب إبادة". وقد أدى ذلك إلى موجة تحريض واسعة ضد إسرائيل، تفاقمت بفعل الصور الصادمة القادمة من القطاع، حيث تنفذ إسرائيل، وفق تقارير حقوقية، سياسة تجويع ممنهجة أثارت سخطًا عالميًا غير مسبوق.

وفي إطار مواجهة هذه التهديدات، أصدر مجلس الأمن القومي سلسلة توصيات للإسرائيليين المتواجدين في الإمارات، طالبهم فيها برفع مستوى الحذر والامتناع عن ارتداء رموز دينية أو ملابس تحمل كتابات عبرية، وتجنب التواجد في تجمعات عامة أو زيارة مؤسسات يهودية. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تهديد محتمل، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع مركز التحذيرات التابع له على مدار الساعة.

