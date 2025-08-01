إيلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، الخميس، بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتوليه مقاليد الحكم في المملكة المغربية.

وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وولاة وعمال (محافظون) ولايات وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الولاء للعاهل المغربي.

وبعد ذلك، تقدمت وفود وممثلو مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء. ويتعلق الأمر بممثلي جهات:

•⁠ ⁠الداخلة - وادي الذهب (وادي الذهب وأوسرد)

•⁠ ⁠العيون - الساقية الحمراء (العيون، بوجدور، طرفاية، السمارة)

•⁠ ⁠كلميم - واد نون (كلميم، آسا -الزاك، طانطان، سيدي إفني)

•⁠ ⁠طنجة - تطوان - الحسيمة (طنجة -أصيلة، والمضيق - الفنيدق، وتطوان، والفحص - أنجرة، والعرائش، والحسيمة، وشفشاون ووزان)

•⁠ ⁠الجهة الشرقية (وجدة - أنجاد، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، كرسيف وفكيك)

•⁠ ⁠فاس - مكناس (فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات وتازة)

•⁠ ⁠الرباط - سلا - القنيطرة (الرباط، سلا، الصخيرات - تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان)

•⁠ ⁠بني ملال - خنيفرة (بني ملال، أزيلال، الفقيه بنصالح، خنيفرة وخريبكة)

•⁠ ⁠الدار البيضاء - سطات (الدار البيضاء، الدار البيضاء - آنفا، الفداء - مرس السلطان، عين السبع - الحي المحمدي، الحي الحسني، عين الشق، سيدي البرنوصي، ابن مسيك، مولاي رشيد، المحمدية، الجديدة، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد، سطات وسيدي بنور)

•⁠ ⁠مراكش - آسفي (مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعةالسراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي واليوسفية)

•⁠ ⁠درعة - تافيلالت (الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير وزاكورة)

•⁠ ⁠سوس - ماسة (أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، شتوكة آيت باها، تارودانت، تزنيت وطاطا)

واختتم هذا الحفل، بإطلاق المدفعية لخمس طلقات، بينما كان الملك محمد السادس يرد بيديه على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان، والملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.