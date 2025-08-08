إيلاف من القدس: حثت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى دولة الإمارات افي بيان صدر يوم الجمعة، المواطنين الأميركيين في الإمارات على تجنب الأماكن المرتبطة بالمجتمعات اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك أماكن العبادة.

وأشارت السفارة الأميركية إلى ورود معلومات تشير إلى وجود تهديدات ضد التجمعات والمجتمعات اليهودية والإسرائيلية في البلاد كسبب للحذر.

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، حثت وزارة الخارجية المسافرين الأميركيين إلى دولة الإمارات على توخي الحذر المتزايد بسبب التهديد الإرهابي المحتمل.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر

كما أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الخميس الماضي، تحذيرًا سفريًا مُحدّثًا للإسرائيليين الراغبين في زيارة دولة الإمارات، ورفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث. وحثّ المجلس المسافرين إلى الإمارات على تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية أو اليهودية. كما دعا المسافرين الإسرائيليين إلى الحد من التجمعات وتجنب المؤسسات الإسرائيلية أو اليهودية في الإمارات.

كما قامت إسرائيل بإجلاء معظم دبلوماسييها من الإمارات عقب صدور التحذير. ومع ذلك، أفادت وزارة الخارجية بأن ممثليها في الإمارات يواصلون العمل في سفارتهم في أبوظبي وقنصليتهم في دبي بالتعاون مع السلطات المحلية.

ويأتي هذا التغيير ردا على المخاوف المتزايدة بشأن قيام المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الفصائل الإيرانية وحماس وحزب الله وجماعات الجهاد العالمي، بتكثيف جهودها لإلحاق الضرر بإسرائيل والإسرائيليين.

التجويع في غزة يشعل الموقف

ويعتقد أن الدافع وراء هذه المجموعات هو الحرب الأخيرة مع إيران وتصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأشار تقرير "جيروزاليم بوست" إلى تدهور الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب حملة حماس للضغط على إسرائيل، وبحسب البيان فإن الوضع في الشرق الأوسط تدهور بشكل خاص في أعقاب "التجويع" في غزة.

وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن الجماعات الإرهابية غالبًا ما تستهدف الدول المجاورة، مما دفع مجلس الأمن القومي إلى رفع مستوى التأهب بشأن الخطر على الأهداف الإسرائيلية واليهودية في دولة الإمارات، وفقًا للبيان. ويزداد هذا التهديد بشكل خاص خلال الأعياد اليهودية والمهرجانات وأيام السبت.

