إيلاف من باريس: هناك أفكار لا تُصدق، بل سخيفة للغاية، لدرجة أننا نتجاهلها بضحكةٍ خفيفةٍ وإشارةٍ باليد. نفعل هذا حتى تحدث أمام أعيننا، ومن هذه الأفكار إعلان الخلافة الإسلامية، ليس في رحاب الشرق الأوسط ، بل هنا - وسط شوارع أوروبا، إنها فكرة سخيفة بلا شك، وتبدو مثل أسقف يعمل حارسًا في ملهى ليلي. ومع ذلك، ها نحن ذا.

إن المرء يشتبه في أنه في حال صدور مثل هذا الإعلان، على سبيل المثال، في إحدى ضواحي لندن أو الدائرة الثامنة عشرة في باريس ــ فإن الطبقات الثرثارة سوف تستقبله ليس بالانزعاج ولكن بحلقة نقاش على القناة الرابعة.

"هل ينبغي لنا أن نحتفل بهذا التعبير عن الهوية الثقافية؟" يسأل أحدهم وهو يرتشف فنجاناً من القهوة. سيُومئ آخرون برؤوسهم بحزم. ستُنطق كلمة "الإسلاموفوبيا" قبل أن يبرد الشاي.

لكن وراء هذه المفارقة يكمن شيء حقيقي ومقلق للغاية، التاريخ يعيد نفسه

أوروبا تُكرر نفسها. ليس بدقة، إذ نادرًا ما تُكرر القارة نفسها بدقة؛ بل تُفضل، إن جاز التعبير، القافية. وهذا المقطع الأخير مُكوّن من مجموعة نغمات مُقلقة نوعًا ما.

اليهود محور الرواية

الشعب اليهودي، كعادته، هو محور هذه الرواية، ليس باختياره، بل كنتيجة حتمية. أقلية ضئيلة - غير مؤثرة عدديًا، وهامشية سياسيًا، وربما لا تُشكل أي تهديد على الإطلاق. ومع ذلك، فقد أصبحوا كبش فداء مناسبًا مرة أخرى. يُصرّ الغوغاء: "لكننا لسنا اليهود الذين نعارضهم، بل الصهاينة". أخشى أن هذا التمييز لا يُكرّم إلا بالخطاب، لا بالواقع.

وعندما يتعين على تلاميذ المدارس اليهود إخفاء هوياتهم، وعندما تعامل الجامعات الطلاب اليهود كما لو كانوا يشكلون خطراً إشعاعياً، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن ما يسمى بالتمييز له كل الفائدة مثل إبريق شاي من الشوكولاتة.

مع مطاردة اليهود من المدن الأوروبية، تُصبح إسرائيل - ملاذهم الروحي والتاريخي - شريرة العالم المُعلنة. لا يهم ديمقراطيتها، ولا تهديداتها الوجودية المستمرة، ولا الرهائن الذين لا يزالون في قبضة حماس في غزة. يصطف القادة الغربيون لإدانتها بحماسة حشد من مستخدمي تويتر اكتشفوا للتو نكتة مسيئة عمرها اثني عشر عامًا.

لنتأمل هذه الفكرة المرعبة: بمهاجمتها إسرائيل، ربما تكون أوروبا قد رهنت مستقبلها. إن التخريب الذاتي مُذهل.

وبدلاً من الوقوف إلى جانب مجتمع تعددي حر يعاني من الإرهاب الجهادي، اختارت مؤسساتنا الثقافية والسياسية أن تشارك في مناقشة النقاط التي يطرحها المتطرفون الذين تجعل فكرتهم عن الحكم أورويل يبدو متفائلاً.

الغرب وموقفه المتغير

الغرب، الذي كان يتفاخر يومًا ما بالعقل والحرية وسيادة القانون، يجد نفسه الآن يردد مفردات أعدائه: "المقاومة"، "الاستعمار"، "التحرير". كلمات كانت يومًا ما ذات ثقل تاريخي، أُلقيت في الخلاط اللغوي للنشاط الحديث، وخرجت كهراء استعراضي.

ما كان يسمى في السابق إرهابيًا أصبح الآن "متشددًا". إن ما كان في السابق بمثابة أخذ رهائن أصبح الآن "صراعاً مسلحاً". ما كان في السابق اغتصابًا جماعيًا أصبح الآن "مقاومة". وأوروبا، أوروبا القديمة الطيبة، تسمع هذه الأكاذيب، فتومئ برأسها بأدب، وتصوغ مسودة القرار. من الصعب معرفة ما إذا كان ينبغي البكاء أم الضحك. أظن أن فولتير كان سيفعل كلا الأمرين، ثم يكتب شيئًا لاذعًا. دعونا نكون واضحين: الخلافة في أوروبا لن تصل على ظهور الخيل مع الرايات الخفاقة. لا، بل سيصل إلى اجتماع مجلس المدينة مع اقتراح بشأن "تمثيل المجتمع".

الخلافة في زي التعددية الثقافية

وسوف يتم تقديم هذا المشروع باعتباره احتفالاً بالتعددية الثقافية ــ إلى أن تختفي حقوق المرأة تحت النقاب، وإلى أن تدرس المدارس اللاهوت بدلاً من علم الأحياء، وإلى أن يتم حظر السخرية وتجريم المعارضة.

وسوف يتم إدخالها، ليس بالنار والسيف، ولكن بالموافقة البيروقراطية، والجبن الأخلاقي، والطبقة السياسية التي تخشى أن يتم تسميتها بالأسماء.

وماذا عن اليهود؟ حسنًا، بحلول ذلك الوقت سيكونون قد رحلوا. حزموا أمتعتهم، ونُقلوا إلى برٍّ أكثر أمانًا، ربما إلى إسرائيل، الدولة ذاتها التي قضت أوروبا سنواتٍ في شيطنتها.

وهنا يأتي السطر الأخير: عندما يرحلون، فإنهم سيأخذون معهم آخر بقايا العمود الفقري الأخلاقي لأوروبا، ويتركون وراءهم قارة ضاقت ذرعاً واهتراء، مثل كعكة إسفنجية تركت في المطر.

أوروبا سوف تفتقد اليهود؟

أوروبا سوف تفتقد اليهود عندما يرحلون، وكانت كل العلامات موجودة، لقد أخبرنا سلمان رشدي بذلك قبل وقت طويل من أن يصبح الأمر عصريًا، فقد كانت هناك مذبحة شارلي إبدو، والهجوم على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، وسلسلة لا تنتهي من العنف والترهيب والرقابة. ومع ذلك، تظاهرت أوروبا، ثم واصلت الاسترضاء. دامت ذكرى هذه الأحداث لفترة كافية لتتلاشى الوسوم.

في هذه الأثناء، يُلقي أئمة المساجد في المدن الأوروبية خطبًا تُثير استغراب توركيمادا، ويُغدق السياسيون على المجتمعات التي يرفض قادتها إدانة الاختطاف والقتل. هذا، مع العلم أن إسرائيل تُجرّ إلى محكمة رأي عام صورية في كل مرة تدافع فيها عن نفسها.

الرسالة واضحة: إذا قتلت اليهود باسم الإسلام المتطرف، فمن الممكن أن تدعوك أوروبا إلى منتدى لحقوق الإنسان، والمفارقة الكبرى هي أن أوروبا، في كراهيتها لليهود ، ظنت أنها تُقدم على قضية أخلاقية. لكن الحقيقة أنها كانت تُقوّض أساسها فحسب.

بانقلابها على إسرائيل، لم تصبح أكثر أخلاقية، بل أصبحت أكثر ضعفًا. برفضها اعتبار الإسلاموية تهديدًا، لم تصبح أكثر تسامحًا، بل أصبحت أقل حرية. بتنفيرها لليهود، لم تصبح أكثر شمولًا، بل أصبحت أكثر جهلًا. والخلافة، إن أُعلنت، لن تبكي على متاحف ومكتبات أوروبا، بل ستشكرها على صمتها.

هل فات الأوان؟ ربما لا، ولكنه فات جدًا

على الغرب أن يتذكر من هو. ليس فقط ما يعارضه، بل ما يدعمه. عليه أن يدافع عن إسرائيل، ليس منّةً لليهود، بل دفاعًا عن العالم المتحضر. عليه أن يدافع عن اليهود، ليس لأنهم كاملون، بل لأنهم مستهدفون. عليه أن يواجه الإسلاموية، لا بالغضب أو الخوف، بل بالصدق والوضوح الأخلاقي.

لأنه إذا لم نفعل ذلك، فقد نجد أنفسنا ذات يوم نعيش في ظل نظام لم نصوت له أبدًا، ونحكم بقوانين لم نقرأها أبدًا، ونتوق إلى الحريات التي كنا نعتبرها أمرًا مسلمًا به في الماضي - عندما كنا نعتقد أن الخلافة كانت مجرد مزحة.

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً من صحيفة "جيروزاليم بوست".. مقال للكاتبة اليهودية الفرنسية كاثرين بيريز.. والتي عملت سابقًا كمستشارة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اقتصاد الحرب في اليمن.

ساهم بحثها بشكل كبير في فهم المشهد السياسي اليمني والمصالح المالية للجهات الفاعلة. وقد تصدرت كتاباتها وتعليقاتها حول الشرق الأوسط أغلفة عدد لا يحصى من المنشورات، بما في ذلك هافينغتون بوست، وبي بي سي العربية، وبي بي سي الفارسية، وصوت أميركا، وصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في عام 2017، كانت كاثرين الشخصية الإعلامية الغربية الوحيدة التي حظيت بمقابلة مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

رابط المقال:

https://www.jpost.com/opinion/article-863607



