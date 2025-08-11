إيلاف من واشنطن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الوطني بالتوجه إلى واشنطن العاصمة واستولى على قوة شرطة المدينة، ووصف المدينة بأنها "خارجة عن القانون" بطرق تتعارض بشدة مع إحصاءات الجريمة الرسمية.

وقد تمت إدانة الخطوة الصادمة التي اتخذها الرئيس الأميركي سريعًا باعتبارها هجومًا "خطيرًا ومُهينًا" على الاستقلال السياسي لمدينة متنوعة عرقيًا. وأكد البيت الأبيض لصحيفة الغارديان أنه من المتوقع أن يستمر الاستيلاء الفيدرالي على واشنطن لمدة 30 يومًا.

في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الاثنين، قال ترامب إنه يتخذ "إجراءً تاريخيًا لإنقاذ عاصمة بلادنا من الجريمة وسفك الدماء والفوضى والقذارة وما هو أسوأ. هذا يوم تحرير واشنطن العاصمة، وسنستعيد عاصمتنا".

أخطر مدينة في العالم

ووصف ترامب واشنطن العاصمة بأنها "واحدة من أخطر المدن في العالم"، مدعيا أن معدل جرائم القتل فيها أعلى من بوغوتا أو مكسيكو سيتي، على الرغم من أن الجرائم العنيفة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاما .

وقال وزير الدفاع، بيت هيجسيث، الذي كان من بين المسؤولين الذين انضموا إلى ترامب على المنصة، إن 800 جندي من الحرس الوطني سينتشرون في شوارع واشنطن خلال الأسبوع المقبل. وأضاف: "سيكونون أقوياء، وسيتحلون بالشجاعة، وسيقفون إلى جانب شركائهم في إنفاذ القانون".

الجيش إذا لزم الأمر

وأضاف ترامب، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في العاصمة واشنطن أمام الديمقراطية كامالا هاريس بفارق 86 نقطة مئوية، أنه قد يرسل الجيش "إذا لزم الأمر".

بتفعيله المادة 740 من قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا، يُحوّل الرئيس إدارة شرطة العاصمة واشنطن إلى إدارة فيدرالية لأول مرة في تاريخها. وقال إنه بذلك يُعلن حالة طوارئ أمنية عامة، ويضع الشرطة تحت إشراف المدعية العامة، بام بوندي.

تعهد ترامب بالسماح للشرطة "بفعل ما يحلو لها" في مواجهة الاستفزازات. "هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها، يحبون البصق في وجه الشرطة. أنت تبصق، ونحن نضرب، وهم يتعرضون لضربة قوية."

سلطة الرئيس 30 يوماً فقط

يُلزم البند 740 عمدة المدينة، موريل باوزر، بتقديم "خدمات شرطة العاصمة التي يراها الرئيس ضرورية ومناسبة"، عندما يُقرر الرئيس وجود "ظروف خاصة" تستدعي ذلك. ولا يجوز للرئيس ممارسة هذه السلطة بموجب القانون إلا لمدة 30 يومًا دون أن يُصدر الكونغرس قانونًا يُمددها.

بعد أن تعرض الموظف السابق في إدارة الخدمات العامة إدوارد كوريستين - وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في فريق ما يسمى "فريق كفاءة إدارة الحكومة" لهجوم من قبل مجموعة من الشباب الأسبوع الماضي بالقرب من سيارته، بدأ ترامب مناقشة العودة إلى السيطرة الفيدرالية على المدينة واستخدام الحرس الوطني لقمع الجرائم في الشوارع.

تضررت واشنطن العاصمة بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث سجلت جرائم قتل في عام 2023 أكثر من أي عام منذ عام 1997. في ذلك الوقت، كانت من بين أعلى خمسة معدلات جرائم قتل في المراكز السكانية الكبرى - تلك التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة - خلف ممفيس في ولاية تينيسي، وسانت لويس في ولاية ميسوري، وبالتيمور في ولاية ماريلاند، وفقًا لمنظمة USAFacts غير الربحية.

معدل جرائم العنف

لكن معدلات الجرائم العنيفة في واشنطن العاصمة انخفضت بشكل حاد منذ عام 2023، متجاوزةً الزيادات الناجمة عن الجائحة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا يوم تولي ترامب منصبه، كما انخفضت بنسبة 26% إضافية هذا العام، وفقًا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن شرطة العاصمة. ويتماشى هذا التغير في معدلات الجريمة مع الانخفاض الكبير في العنف في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

أصبحت العاصمة أكثر أمانًا مما كانت عليه في السابق. في عام 1991، وُصفت بأنها عاصمة جرائم القتل في الولايات المتحدة ، حيث قُتل 482 شخصًا. وبحلول العام الماضي، انخفض إجمالي عدد جرائم القتل إلى 187 جريمة. وهذا العام، من المتوقع أن ينخفض المعدل.

مع ذلك، أمر ترامب مجموعة من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية بالانتشار في شوارع العاصمة واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل تزايد أعدادهم. وتواجد حوالي 450 ضابطًا من شرطة مبنى الكابيتول، وهيئة الحماية الفيدرالية، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووكالات أخرى، في شوارع المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مدينة التشرد والجريمة

في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الاثنين، رسم ترامب صورة كابوسية لمدينة "اجتاحتها العصابات العنيفة والمجرمين المتعطشين للدماء، وحشود متجولة من الشباب المتوحشين، والمهووسين الذين يتعاطون المخدرات والمشردين".

وقالت المدعية العامة لواشنطن العاصمة، جانين بيرو، وهي مذيعة سابقة في قناة فوكس نيوز، والتي أكدت دورها في الثاني من أغسطس (آب) فقط، إنها رأت "الكثير من الجرائم العنيفة التي يرتكبها الشباب المتمردون الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التجمع في عصابات ومجموعات وضربك أو ضرب أي شخص آخر".

أعربت بيرو عن إحباطها مما تعتبره تساهلاً مفرطاً في محاكمة الأحداث. وقالت: "لا أستطيع اعتقالهم. لا أستطيع محاكمتهم. يذهبون إلى محكمة الأسرة، ويمارسون اليوغا والفنون والحرف اليدوية. كفى، لقد تغير الوضع اليوم". ودعت بيرو إلى إدخال تعديلات على القانون للسماح بسماع مجموعة أوسع من قضايا الأحداث في محكمة الكبار.

وتوجه ترامب مرة أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مطالبا سكان العاصمة المشردين بالمغادرة، ونشر صورا لمخيمات يبدو أنها أخذت من موكبه.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" صباح الأحد، بعد وقت قصير من نقله بالسيارة من البيت الأبيض إلى نادي الغولف الخاص به في فرجينيا: "على المشردين الرحيل فورًا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدًا عن العاصمة".

كما انخفضت معدلات التشرد في عاصمة البلاد، حيث أظهر أحدث تعداد في وقت معين انخفاضًا اعتبارًا من عام 2024.

العمدة وانتقاد ترامب

وفي وقت لاحق، وصفت مورييل باوزر، عمدة واشنطن العاصمة، التي سعت إلى عدم المواجهة مع ترامب، التدخل بأنه "مقلق وغير مسبوق"، لكنها رفضت انتقاد الرئيس بشكل مباشر.

وقالت للصحفيين "لقد قلت من قبل، وسأكرر، إنني أعتقد أن وجهة نظر الرئيس بشأن واشنطن العاصمة تتشكل من خلال تجربته في عصر كوفيد خلال فترة ولايته الأولى".

صحيح أن تلك كانت أوقاتًا أكثر صعوبةً فيما يتعلق ببعض القضايا. صحيحٌ أيضًا أننا شهدنا ارتفاعًا حادًا في معدلات الجريمة بعد جائحة كوفيد، لكننا عملنا بسرعة على وضع قوانين وأساليب فعّالة لإبعاد مرتكبي الجرائم العنيفة عن شوارعنا، ومنح ضباط شرطتنا المزيد من الأدوات.

صرحت باوزر بأن مكتبها يعتزم الالتزام بالقانون والتعاون مع الحكومة الفيدرالية، مع أنها قالت: "لا أريد التقليل من شأن التدخل في استقلاليتنا".

وبجانبها باميلا سميث، رئيسة شرطة العاصمة، ومسؤولين آخرين في المدينة، أضافت باوزر: "مع أن هذا الإجراء مُقلق وغير مسبوق، إلا أنني لا أستطيع الجزم، بالنظر إلى بعض الخطابات السابقة، بأننا مُتفاجئون تمامًا. أستطيع أن أقول لسكان العاصمة إننا سنواصل إدارة حكومتنا بطريقة تُشعركم بالفخر".

عندما سُئلت عن تلميح ترامب إلى إمكانية نشر الجيش الأمريكي عند الحاجة، أجاب العمدة: "أعتقد أنني أتحدث باسم جميع الأمريكيين. لا نعتقد أن استخدام الجيش الأمريكي ضد مواطنين أمريكيين على الأراضي الأمريكية قانوني. لستُ محاميًا، لكنني أعتقد أن هذه حقيقة شائعة إلى حد كبير".

في هذه الأثناء، وصف حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، ترامب بأنه "يطمح إلى أن يصبح ملكًا"، وجادل بأن خطته "لإطلاق الحرس الوطني على شباب المدينة وسكانها المشردين ليس لها أساس قانوني وسوف تضع سلامة سكان عاصمة بلادنا في خطر".

وأضاف: "نحن نقف مع سكان مقاطعة كولومبيا ونرفض هذا الاستيلاء غير المبرر على السلطة باعتباره غير شرعي".