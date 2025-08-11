إيلاف من لندن: نشرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، ما قالت إنه صور فيديو لكاميرات مراقبة صادمة من داخل المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء جنوب سوريا، حيث عثر فريق القناة على أكثر من 90 جثة ملقاة في أرضه بعد أسبوع من القتال العنيف.

نظهر كاميرات المراقبة رجالاً بملابس عسكرية يطلقون النار على متطوع في مستشفى من مسافة قريبة في سوريا. تُظهر اللقطات المأخوذة في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية حشداً من العاملين الصحيين المرعوبين وهم محتجزون تحت تهديد السلاح وأيديهم مرفوعة.

كما تُظهر صور كاميرات المراقبة رجالاً بزي عسكري يطلقون النار على متطوع يرتدي زياً طبياً من مسافة قريبة، بينما يُحتجز حشد من العاملين الصحيين المرعوبين تحت تهديد السلاح وأيديهم مرفوعة.

وشهدت مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية الشهر الماضي ما يقرب من أسبوع من الاشتباكات العنيفة والنهب والإعدامات، مما دفع السلطات الجديدة إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

واتُهمت قوات الحكومة السورية الجديدة بالمشاركة في الفظائع التي أُرسلت لقمعها بين الأقلية الدرزية والأقلية البدوية العربية.

تلا ذلك أيام من إراقة الدماء، حيث انخرطت العديد من القبائل العربية والميليشيات الدرزية والعصابات المسلحة في معارك ضارية وعمليات نهب قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

ثم أقامت القوات الحكومية نقاط تفتيش وحواجز حول السويداء لمنع القبائل العربية من العودة.

شهود عيان

ويؤكد شهود العيان الذين تحدثت لهم قناة سكاي نيوز، والذين كانوا ضمن المجموعة، بالإضافة إلى مسعفين آخرين في المستشفى وعدد من الناجين والمرضى، عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل مستشفى السويداء. سجلت كاميرات المراقبة تاريخًا ووقتًا في منتصف عصر يوم 16 يوليو/تموز.

وتُظهر زوايا الكاميرا المختلفة الرجال (الذين أخبروا العاملين في المستشفى أنهم من القوات الحكومية) وهم يجوبون المستشفى؛ وفي حالة واحدة على الأقل، حطموا كاميرات المراقبة بعقب بندقية.

وقالت إحدى الممرضات الحاضرات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "قالوا لنا إننا سنُقتل أيضًا إذا تحدثنا عن إطلاق النار أو عرضنا أي فيلم. ظننتُ أنني سأموت".

وقال الدكتور عبيدة أبو فخر، وهو طبيب كان في قسم العمليات آنذاك: "قالوا لنا إنهم الجيش السوري الجديد والشرطة الداخلية. لا يمكننا أن نرضى بهؤلاء الناس. إنهم إرهابيون".

وأخبر العديد من المرضى والناجين القناة عندما زارت المستشفى الشهر الماضي أن القوات الحكومية شاركت في الرعب الذي اجتاح السويداء لأيام، لكن هذا أول دليل مرئي على مشاركة البعض في الفظائع داخل المستشفى الرئيسي.

وفي صور أخرى، يُمكن رؤية أحد الرجال وهو يُحطّم كاميرا المراقبة بعقب بندقيته، وآخر يرتدي سترة سوداء يبدو أنها الزي الرسمي المُرتبط بقوى الأمن الداخلي في البلاد.

وقال أحد الناجين، ويُدعى مصطفى صحناوي، وهو مواطن أمريكي من نيوجيرسي: "الحكومة هي من أرسلت تلك القوات، والحكومة السورية هي من قتلت هؤلاء الناس... نحن بحاجة للمساعدة".

رد الحكومة

وردّت الحكومة ببيان من وزارة الداخلية قالت فيه إنها ستُحقّق في الحادث الذي "أدانته وأدانته" بأشدّ العبارات.

ووعد البيان بمحاسبة جميع المتورطين ومعاقبتهم.

من المُقرّر أن يحضر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المُقبل في نيويورك - وهي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم سوري منذ عام 1967 - ومن المُؤكّد أن ما حدث في السويداء سيكون من بين المواضيع المُلحّة التي ستُناقش.