إيلاف من القاهرة: تتواصل حالة التوتر المصري الخليجي في "العالم الإفتراضي" وعبر منصات السوشيال ميديا، وهو التوتر الذي لا يمكن العثور له على أثر حقيقي في العالم الواقعي.

ويؤكد متابعون وخبراء أن عالم السوشيال ميديا ترتفع وتيرتها في كل مكان حول العالم، وليس في منطقتنا العربية والشرق أوسطية فحسب، وغالباً ما تكون مفتعلة، ويقف خلفها لجان موجهة من الأطراف كافة، ويتأثر بها الشارع نوعاً ما، ولكنها ليست مؤثرة لدى صناع القرار والقيادات العليا التي تدرك جيداً المصالح المشتركة للدول.

فتنة "أبو ثامر" الكويتي

جديد توترات السوشيال ميديا تلك التغريدة المثيرة للجدل التي كتبها حساب "كويتي"، يدعى "أبو ثامر" ولقيت تفاعلاً هائلاً، حيث شاهدها 1.4 مليون شخص، ويطالب في تغريدته بمنع الخليجيين من دخول مصر لأنها تشكل خطراً أخلاقياً على أبناء الخليج في ظل انتشار القمار ووجود ما أطلق عليه "الجاريات"، وهي كلمات صادمة ولا علاقة لها بالواقع وفقاً للردود المصرية، بل والخليجية أيضاً.

كما اتهم البعض حساب "أبو ثامر" بإثارة فتن دون أساس، وأشار البعض الآخر إلى أن نموذج "أبو ثامر" أصبح موجوداً بصورة لافتة في الخليج، حيث يتطلع هؤلاء إلى الترند والتفاعل اعتماداً على الوجود المصري المكثف عبر منصات السوشيال ميديا، فضلاً عن معرفتهم بعاطفة المصريين القوية تجاه مصر، وسهولة استفزار المصريين من هذه الزاوية، ومن ثم صنع تفاعل كبير.

رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس بدوره يرد على تدوينة تطالب بمنع الخليجيين من زيارة مصر، وفي التفاصيل، نشر حساب موثق على منصة "إكس" يحمل اسم "ابو ثامر" تغريدة جاء فيها: "أتمنى دول مجلس التعاون الخليجي يمنعون مواطنيها من السفر إلى مصر، توّني راجع منها (لقد عدتُ منها للتو) قبل أسبوع وشفت شيء يشيب الراس.. شباب بعمر الزهور طايحين في لعب القمار والسهرات في المراقص والبعض منهم يشرب الخمر مع الجاريات والعياذ بالله، عيالكم امانه في رقبتكم حافظو عليهم"، على حد وصفه.

ماذا قال ساويرس رداً على التغريدة الخيالية؟

وإثر ذلك، أعاد نجيب ساويرس نشر التغريدة معلقا عليها بالقول: "المهم إن أنت متجيش .. أما باقي العباد فمرحبا بهم ...لكن لا يتوقعوا يشوفوا اللي بتقوله ده ..لا عندنا قمار و لا جاريات .. أما السهر يحلى في الصيف ...و جو الساحل لا مثيل له".

ولاقت تغريدة "ابو ثامر" تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، حيث شاهدها أكثر من 1.4 مليون حساب، فيما دافع الكثيرون من المتابعين عن مصر، وقال أحدهم معلقا: "ليش تذكر السلبيات اللي موجودة بأغلبية دول العالم.. يعني ما شفت ناس تروح دواماتهم وناس ينتظرون الباص وناس تاكل فلافل وفول من المطاعم.. ما شفت القهاوي والأسواق.. ما شفت ناس بالمسجد.. بالنهاية مصر بلد عربي بدل ما تشجع الناس تزوره تقول هالكلام؟!"

وأضاف آخر: "وحضرتك بتيجي عندنا ليه طالما بلدنا مش عجباك".

كما أشار آخرون إلى أن ما كتبه "أبو ثامر" ربما يكون من باب الدعابة والمبالغة، وخاصة استخدام كلمة الجاريات التي لم تعد مستخدمة بالأساس، فيما طالب البعض الآخر بعدم الاهتمام أو التفاعل مع هذا الطرح المتطرف الذي لا علاقة له بالواقع، وغرد خليجي :"نزور مصر دائماً، ولا وجود لما تحدث عنه".

