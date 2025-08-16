إيلاف من القاهرة: تتواصل ردود الأفعال الغاضبة بعد أن سخر الإخواني حذيفة عبدالله عزام من اسم وزيرة خارجية فلسطين "فارسين أوهانس فارتان أغابكيان"، الغير عربي، عندنا قال عبر حسابه: "استخرج من اسمها الرباعي اسماً عربيا وتكسب 10 آلاف دولار!" نرصد لكم من خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات حول الوزيرة الفلسطينية.

وجاء رد المذيعة المقدسية بقناة العربية نادين خماش ليعبر ويدافع عن الهوية الفلسطينية بكافة مكوناتها، حيث كتبت عبر حسابها بمنصة X :"الأرمن موجودون في فلسطين منذ القرن الرابع ميلادي، وليسوا فقط من جاؤوا بعد الإبادة في الحرب العالمية الأولى، لو تقرأوا التاريخ ستعرفون أن الأرمن مثلهم مثل الفلسطينيين على أرض فلسطين وهم جزء لا يتجزأ منها في بناء وخدمة الوطن".

وكتب ثائر أبو بكر رداً على تغريدة حذيفة عزام المثيرة للجدل :"هي فلسطينية من أصول أرمنية مناضلة صامدة في بلدها، حي الأرمن أحد صور الصمود الرائعة في البلدة القديمة في القدس، هي في بلدها رغم امكانية المغادرة والعيش في أي بلد في العالم، أما أنت وسلفك اخترتم منذ البداية ترك بلدكم".

وكتب ثالث مشيراً إلى أن محاولة التقليل من وزيرة الخارجية الفلسطينية، أتى بتأثير عكسي، فقد تعاطف معها الجميع، وتابع :" لك أن تتخيل إمرأة بكلمة منك غرست محبتها في قلب من يعرفها ومن لا يعرفها هنيئًا لك على ما فعلت، وهنيئا لها بمحبة قلوبنا سواء كنا عرباً أو غير عرب..فربما تقليلك من شأنها إذا فعلت جعل الله الأمر أن تزداد وتتزين محبتها، ربما أعرفها من فترات طويلة ولكن كان هناك من لا يعرفها".

من هي فارسين أوهانس فارتان أغابكيان؟

فارسين أوهانس من مواليد 1958 أستاذة جامعية فلسطينية من أصل أرمني، شغلت منذ مارس (آذار) 2024 منصب وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين ضمن حكومة محمد مصطفى. وفي 23 يونيو حزيران) 2025 صدر مرسوم رئاسي بتعينيها وزيرة للخارجية.

وُلدت فارسين شاهين في الأردن لعائلة أرمنية الأصل من ناحية الأب والأم سكنت مدينة القدس قبل 300 سنة، وعمل والدها لدى الأونروا. درست في طفولتها في مدرسة شميدت للبنات في القدس، ولاحقًا في الإعدادية في مدرسة الأمة في الرام ومن ثم مرحلة الثانوية في مدرسة المطران في القدس.

حصلت على درجة الماجستير من جامعة بيردو بولاية إنديانا في الولايات المتحدة عام 1983. ودرجة الدكتوراه في الدراسات الإدارية والسياسات التربوية عام 1988 من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة.

حياتها العملية

عملت في جامعة القدس بين عامي 1988 و2008، حيث كانت في البداية أستاذًا مشاركًا، ثم عميدًا لكلية المهن الصحية ثم عميدًا لكلية الدراسات العليا.

تولت عدة مهام في الدراسات القطاعية ببيت الشرق مع فيصل الحسيني، ووحدة تطوير الموارد البشرية بالمجلس الصحي الفلسطيني، ومشروع البناء المؤسسي في مكتب الرئيس الفلسطيني.

كما كُلفت بأن تكون مديرةً تنفيذية للقدس عاصمة الثقافة العربية عام 2009. ومديرةً للبحث والتخطيط في مؤسسة التعاون، كما تولت منصب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بين عامي 2016 و2018. وعضوةً في لجنة ترميم كنيسة المهد. وعضوًا في وحدة دعم المفاوضات بين عامي 2010 و2024.

عملت أستاذًا مشاركًا في جامعة دار الكلمة في بيت لحم، ونائبًا لرئيس الجامعة للشؤون الاستراتيجية منذ عام 2021، وأمينًا للسر في مجلس أمناء الجامعة.

في 17 فبراير (شباط) 2022، أُعيد تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وضُمت إلى عضوية اللجنة.

في 28 مارس (آذار) 2024، اعتمد الرئيس محمود عباس التشكيلة الوزارية للحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة التي يرأسها محمد مصطفى ومنحها الثقة. وفي 31 مارس (آذار) 2024، أدت أغابكيان اليمين القانونية وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة.

في 2 أبريل (نيسان) 2024، شَكَلَ الرئيس محمود عباس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة والتي تأسست في 1 فبراير (فبراير) 2024، وعينها عضوةً فيه.

عدل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي رقم (9) لسنة 2016 في 11 يونيو (حزيران) 2024، مضيفًا مجلس إدارة للوكالة. لاحقًا أصدر القرار رقم (51) لسنة 2024 وعينها نائبًا لرئيس المجلس ابتداءً من 23 يونيو (حزيران) 2024.

في 23 يونيو (حزيران) 2025، وافق الرئيس عباس على تعديل حكومة محمد مصطفى، وأصبحت فارسين أغابكيان وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين بدلًا من محمد مصطفى.

نادين خماش - المذيعة بقناة العربية